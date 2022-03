Hencz Boglárka: szeretem a fotózásokat, szeretem a kamerát

Név: Hencz Boglárka

Lakhely: Budapest

Életkor: 27

Magasság: 172

Fotó: Dombovari Tamas

Csillagjegy: Bika

Kedvenc étel: minden, de tészta nagyon

Kedvenc ital: minden

Kedvenc zene: Coldplay

Kedvenc parfüm: nincs

Fotó: Dombovari Tamas

Hencz Boglárka vagyok, 27 éves. Személyi edzőként és aerobik oktatóként dolgozom több mint 5 éve. Egyben ez a hobbim, az életstílusom. Csoportos foglalkozásokat is tartok. Szeretem, hogy épülnek és szépülnek a kezeim alatt az emberek.

Gyerekkorom óta sok sportot kipróbáltam: négy évig versenyszerűen atletizáltam, gátfutó voltam, lovagoltam, hobbi szintem 4-5 évig szinkronúsztam, futottam, tornáztam, úgyhogy nem volt kérdés, hogy a sporttal fogok foglalkozni. A gimnázium után egy évvel jött szembe a személyi edzés és egy két éves OKJ-s tanfolyam. Nem akartam egyetemre menni, hogy minél hamarabb dolgozhassak, és szerintem jól döntöttem. Nyolctól százévesig vannak vendégeim. A netes oktatáson keresztül vannak vendégeim Izraelben, Angliában, Amerikában.

A tükörbe nézve egy tiszta lelkű nőt látok, aki fizikailag és lelkileg is sokat változott. Elégedett vagyok a külsőmmel. Negyed órát töltök reggelente a tükör előtt, ez alatt készül el az alap smink, és egy kicsit vasalom a hajam, Ha valahova készülök, akkor ez 20-25 percre nő. Olyankor egy erősebb sminket készítek, az alkalomhoz illően jobban megválogatom a ruhámat, a hajam hullámosítom vagy befonom. Szeretek elegánsan és sportosan is felöltözni. Az edzőteremhez a sportruha illik, de az odaúthoz az utcai elegánsat sportossal ötvözöm. Ha buliba, vacsira megyünk, akkor jöhet egy koktélruha magas sarkú cipővel. Szeretem frissíteni a ruhatáramat. A fizetésem negyede mehet el erre, csak azt veszem, ami kell. Ez főleg a sportruhákra, cipőkre igaz.

Fotó: Dombovari Tamas

A facebookon láttam a versenyfelhívást. Szeretem kihasználni a lehetőségeket, belefértem korban is, és van energiám is hozzá. A cél számomra maga az út, kipróbálni új dolgokat. A szerelmem és a családom is támogatott. Tavaly a Kincsem parkban, aztán nyáron két balatoni szépségversenyen is elindultam. Rendszeresen járok fotózásokra, reklám és saját célra is, és megkeresnek hobbi fotósok is. Szeretem a fotózásokat, szeretem a kamerát, és azt látom, hogy a kamera is szeret engem. Szeretek pózolni, lehet, hogy meg tudnék élni ebből is, de nem akarok.

Hencz Boglárkára ide kattintva tudsz szavazni!