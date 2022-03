Hegedűs Dóra: A dédnagyimtól örököltem a külsőmet

Név: Hegedűs Dóra

Lakhely: Budapest

Életkor: 25

Magasság: 169 cm

Csillagjegy: Bika

Kedvenc étel: Brassói

Kedvenc ital: zöld tea

Kedvenc zene: Michael Jackson – Billie Jean

Kedvenc parfüm: Tom Taylor

Hegedűs Dóra vagyok, Budapesten születtem, és itt is élek. Egyetemi hallgató vagyok a Budapesti Metropolitan Egyetemen, és ez az utolsó évem. Mellette marketing menedzserként dolgozom. Öt éven belül szeretnék saját vállalkozást indítani. Olyan ruhákat varratnék, amik a saját elképzeléseimből születtek. A siker függ az elszántságból és a tervek megvalósíthatóságától. A fejemben ez már összeállt. Ebben benne van a web oldaltól kezdve, a modellekig és a márkáig minden. A ruhákhoz teltebb és vékonyabb lányokat is alkalmaznék, mert nekik is kell esélyt adni arra, hogy csinosak legyenek. A kisugárzásukat tartom fontosnak. Lehet, hogy saját magam is beállok majd közéjük.

A versenyt az interneten láttam és ez az első szépségversenyes indulásom. Most éreztem, hogy eljött az ideje, hogy itt is kipróbáljam magam. Új kapuk nyitására is számítok. Édesanyám, a párom és néhány barátom tud a jelentkezésemről. A párom egy kicsit meglepődött, de azért örült, Az mondta, hogy miért indulsz, ha egyszer tudod, hogy úgyis megnyered. Nagyon jó kapcsolatom volt a dédnagyimmal, és azt hiszem, a külsőmet tőle örököltem. Számomra ő a legszebb nő, akit ismertem személyesen. Van két japán akitám és egy kis yorkiem. Rengeteget kirándulunk velük. Két-három óra meg se kottyan nekik. A hideget is nagyon jól bírják, és minket is megmozgatnak. Még nem tudom, mit fognak szólni az ismerőseim ahhoz, ha megjelenek a Borsban. Jó lenne megismerni olyan embereket, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, de nem lennék nagyon elkeseredve, ha nem én nyerném meg a versenyt, mert szépségről tudjuk, hogy relatív. Én elégedett vagyok a külsőmmel.

