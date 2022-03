Elege lett a cenzúrából, élő adásban rohant be a stúdióba az orosz híradós

Nem csak a munkahelyét, de a szabadságát is kockára tette az az orosz tévés szerkesztő, aki berohant az állami 1-es csatorna híradójának élő felvételére, és a hírolvasó mögött egy "NO WAR. Állítsátok meg a háborút! Ne higgyetek a propagandának, itt hazudnak nektek! Oroszok a háború ellen" feliratú táblával tiltakozott Ukrajna inváziója ellen.

Marina Ovszjannyikova az akció előtt egy videónyilatkozatot is közzétett, melyben elmondta: tévésként ő maga is részt vett az orosz nép elbutításában, de elege lett a cenzúrából, és úgy érezte, tennie kell valamit. Az, hogy az állami tévé szerkesztője ezt követően elbúcsúzhat állásától, aligha kétséges, bár transzparense egyértelművé teszi: ő sem kíván többé volt munkaadóinak dolgozni. Tettéért azonban akár 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Oroszországban egyébként szigorúan tilos nem állami hírforrásból származó információt közzé tenni a háborúról a médiában, így nem csoda, hogy az ország népe a mai napig elsősorban a "különleges katonai művelet" kifejezést hallja, nem pedig azt, hogy "háború".