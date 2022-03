Felfoghatatlan: 14 éves lánya szeme láttára végezték ki az édesapát

A hétvégén Chris Cleave-et, az 54 éves brit üzlettulajdonost, tinédzser lánya szeme láttára lőtték le, amikor áthajtottak Cancún városán. A mexikói rendőrség jelentése szerint motorral menekültek el a helyszínről, akiket röviddel a gyilkosság után el is fogtak. A nyomozás szerint feltehetően az elkövetők követték Cleave-t az otthonától, amikor megtámadták.

A rendőrség még nem derítette ki a halálos kimenetelű támadás indítékát, de vizsgálja azt a fenyegető üzenetet, amit a kábítószer-kereskedők hagytak az előkelő étterem tulajdonosainak, köztük Cleave-nek is. Az étteremben kábítószert akartak eladni. A rendőrség szerint semmi sem utalt arra, hogy Cleave részt vett volna drog kereskedelemben. A vádlottakat a rendőrség őrizetbe is vette, egy 30 éves és egy 18 éves férfit, Chris Cleave halálhíre üzlettársait és barátait is megrendítette. Lányát könnyebb sérülésekkel látták el a kórházban írja a Daily Mail.