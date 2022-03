Farkas Bernadett: a természetességet szeretem

Név: Farkas Bernadett

Lakhely: Budapest

Életkor: 25

Magasság: 170 cm

Csillagjegy: Mérleg

Kedvenc étel: tejszínes csirke és penne tészta

Kedvenc ital: Cappy

Kedvenc zene: Tones and I – Fly away

Kedvenc parfüm: Bruno Banani

Farkas Bernadett vagyok, 25 éves és adminisztrátorként egy irodában dolgozom. Eredetileg boltvezetőnek készültem, kereskedelmi, marketing szakos végzettségem van, és az érettségi után egy boltban dolgoztam.

14 éves koromtól három évig úsztam, majd futni kezdtem egészen addig, amíg bele nem szerettem a táncba. Hip hop táncos voltam, de gyakorlás közben egy rossz mozdulattól eltörött a lábam és ezzel a sportnak és a táncnak is vége lett, sőt boltban sem tudtam dolgozni, így kerültem egy irodába.

A verseny kiírást először az instagramon láttam, de akkor még nem mertem jelentkezni. Aztán kis idő múlva vettem egy nagy levegőt és az önbizalmam erősítésére mégis jelentkeztem. A párom meglepődött a bátorságomon, de nagyon helyeselte.

Szépségversenyen korábban nem indultam, de van némi modell múltam. Ez kis korom óta nagy álmom volt, és örültem a felkéréseknek. Több alkalommal is fotóztak, de aztán a sok felkérés annyira ütközött a munkarendemmel, hogy már nem tudtam fél vagy egy napra elkéredzkedni, vagy szabadnapot kivenni, és döntenem kellett, én pedig a biztos megélhetést választottam.

Ha belenézek a tükörbe, nagyon tetszik az alakom, Ezt örököltem, és nem is kell küzdenem a megtartásáért. Szeretem, hogy a világosbarna hajamhoz kreol színű a bőröm és kék a szemem. Nagyon kevés sminket használok, a természetességet szeretem. Nem az az elsődleges célom, hogy én legyek a királynő, mindössze csak annyi, hogy továbbjussak az érdemeim szerint. Az újságban és a neten megjelenés is már szép eredmény. Tehát az álmom ezzel a versennyel inkább az, hogy új kapukat nyisson előttem. A legjobb fotókat, amiket készítettek rólam, ki szoktam tenni a facebook oldalamra, és jól esik, amikor azt írják, hogy szép vagy.

Ruhákban a világos és a pasztell színeket szeretem. Sportosan és elegánsan is fel tudok öltözni, ahogy az alkalom megkívánja. Magassarkú cipőből csak kettő van, viszont nagyon sok ruhám. Ez egy kicsit a szenvedélyem is, és mindet viseltem már, legfeljebb nem gyakran. Tudom a méretemet, előfordul, hogy a boltban nem is próbálom fel, ami megtetszik. Ami feleslegessé vált, azt vagy eladományozom, vagy facebook csoportban cserélgetem.

