Fontos döntést hozott a Facebook az orosz invázió miatt, Magyarországot is érinti

Noha korábban a Facebook és az Instagram mögött álló Meta a gyűlöletbeszéd és az erőszakos cselekményekre buzdítás minden formáját elítélte és nagy erőkkel üldözte az oldalain, úgy tűnik, hogy Ukrajna bő két hete tartó orosz inváziója miatt felülbírálták korábbi döntéseiket.

A Reuters birtokába jutott ugyanis egy olyan metás belső levél, amely arról szól: mind az orosz-, mind a fehérorosz katonai erők ellen buzdító erőszakot jóváhagyják.

– Ukrajna orosz megszállása miatt ideiglenesen engedélyeztük a politikai véleménynyilvánítás olyan formáit, amelyek normális esetben sértik a szabályainkat, mint például az erőszakos beszéd, például a "halál az orosz megszállókra". Továbbra sem engedélyezzük az orosz civilek elleni erőszakra való felhívásokat – olvasható a levélben.

A moderátoroknak küldött memóban kiemelik: most a Vlagyimir Putyin orosz elnök vagy Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök halálát kívánó posztok is maradhatnak a két nagy közösségi oldalon, a Facebookon és az Instagramon, kivéve, ha azok konkrét helyszíneket illetve módszereket is tartalmaznak, valamint ha nem csak ellenük, hanem mások ellen is irányulnak. A két elnök mellett engedélyezik a gyűlöletbeszédet az orosz katonák ellen, illetve nagy általánosságban az oroszok ellen, ha a posztból egyértelműen kiderült, hogy az Ukrajna elleni támadásról van szó. A hadifoglyok elleni erőszakra buzdítást továbbra is tiltják.

Az ideiglenes irányelvi változások Örményországra, Azerbajdzsánra, Észtországra, Grúziára, Magyarországra, Lettországra, Litvániára, Lengyelországra, Romániára, Oroszországra, Szlovákiára és Ukrajnára vonatkoznak.

(Via)