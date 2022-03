Ez lenne a jövő? Kormány nélküli autókat dobnak piacra - Videó

Néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy valósággá válhat az a jövő, amely most elkezdődött. Az Egyesült Államokban hivatalosan is zöld utat kapott egy olyan autó, amely eddig csak sci-fi filmekben és az autótervezők fantáziájában létezett. Egy új törvénymódosításnak köszönhetően az amerikai utakon a kormány és gázpedál nélküli önvezető autók is közlekedhetnek. Ennek köszönhetően egy új utazási forma születhet meg, hiszen senkinek sem kell figyelnie a vezetésre, nyugodtan hátradőlhet és élvezheti az utazást.