Élmények karnyújtásnyira: odáig vannak az emberek a megújult Városligetért

Gyerekzsivajtól hangos a Városliget, sportolók edzenek a megújult pályákon, kutyák futkároznak a nekik létesített élményparkban. Megtelt látogatókkal a nemrég nyílt Magyar Zene Háza és már parkosítják az új Néprajzi Múzeum tetejét. A zöldfelület 5 százalékkal nőtt, és a park még több látogatót is elbírna. Az eddigi eredmények láttán egyértelmű: nem volt igazuk a „ligetvédőknek” és Karácsony Gergely főpolgármesternek, amikor elutasították a park fejlesztését. A Ripost7 cikke.

Gyönyörű lett a Városliget

Goretics Franciska kifejezetten azért ment ki a Városligetbe, ahogy melegebb lett az idő, hogy a saját szemével lássa, milyen lett a sokat vitatott felújítás után.

– Nagyon-nagyon szép a Magyar Zene Háza és minden más is – mondta a Ripost7-nek. Várainé Szűcs Katalin Győrből érkezett, szintén a Magyar Zene Házára és a meg­újult Városligetre volt kíváncsi.

– Hát ez csodálatos, nagyon-nagyon szép! Mi régen figyelemmel kísérjük a Liget megújítását, örülünk, hogy megnyílt a Magyar Zene Háza is. Most jövünk a kiállításról, ami nagyon izgalmas, és már elhatároztuk, hogy a zeneiskolába járó unokáinkat mindenképpen el fogjuk hozni ide, mert nekik különösen nagy élmény lesz – értékelte a látottakat. Szilágyiné Dominika szerint is érdemes szétnézni a Ligetben. Stanof Ferencné egy csoporttal érkezett Tatáról. Megnézték a felújított Szépművészeti Múzeumban a Cezanne-kiállítást és a Vajdahunyad várát, azután a nemrég nyílt Magyar Zene Házába látogattak el.

– A hangdóm szuper, ezzel nem lehet betelni! – nyilatkozott a látottakról. – Igazán különleges élményben volt részünk. A park is szép, rendezett, jó itt sétálgatni.

A gyerekek kedvence lett a Nagyjátszótér. „Itt másféle játékok vannak, mint a többi játszótéren. Szeretünk idejárni a testvéremmel” – mondta Soma, és már szaladt is tovább.

A Városliget minden évszakban kínál programot és kikapcsolódást, a rengeteg újításnak köszönhetően pedig számos családi program helyszíne lett a közpark. Eltűntek vagy újjászülettek a romos épületek, időtálló értékek születtek.

A fejlesztések kétharmada már elkészült, sok új vagy felújított intézmény megnyílt, a zöldfelület is megújult és bővült – ellentétben a tiltakozók állításaival –, a korábbi 60 százalékról 65 százalékra nőtt a zöldfelület aránya. Ez úgy lehetséges, hogy csak korábban meglévő épületek helyére építkeztek, a Néprajzi Múzeum pedig a régebbi lebetonozott parkoló helyén épült, ám a teteje szintén park lesz.

Azoknak sem lett igazuk, akik attól féltették a Városligetet, hogy nem bírja majd el a sok látogatót: a New York-i Central Parkban egy négyzetméterre tízszer annyi használó jut, mint most a Városligetre, az angol Hyde Parkban is háromszor ennyien vannak átlagosan.

A Városliget több mint százéves történelmi hagyománya folytatódik: egyszerre nyújt kulturális, sport és szórakozási lehetőséget, helyszínt kiránduláshoz, piknikezéshez, szabadtéri programokhoz. Európában sehol nincs még egy olyan városi park, ahol ennyi és ilyen színvonalú művelődési intézmény és pihenési, kikapcsolódási lehetőség várja a városlakókat. Az emberek imádják, az interneten is sokan dicsérik, megosztják jó tapasztalataikat.

Csodájára járnak a Magyar Zene Házának

A Városliget új létesítménye mágnesként vonzza a látogatókat, a programokra elővételben elfogynak a jegyek, de sokan csak körülnéznek, isznak egy kávét, csodálják a japán sztárépítész, Sou Fujimoto által megálmodott épületet. Itt a természet és az épített környezet teljes összhangban van, a hangok természete és a természet hangjai különleges harmóniát alkotnak. Kicsitől a nagyokig mindenki odavan érte, ottjártunkkor mindenki dicsérte. A különleges zenei játszótér pedig a legkisebbek mellett a felnőtteket is lenyűgözi.

A Magyar Zene Háza igazán különleges hely lett Fotó: MTI

A kivilágított futókör este is használható

A városligeti futókör népszerű a zuglói, de a belvárosban élő sportolni vágyók körében is. Habár nem szükséges a futáshoz pálya, jobb egy parkban, rekortánpályán futni, mint a városi betonon.

Lehet futni éjjel-nappal Fotó: Ripost

A tömegközlekedéssel és autóval is könnyen megközelíthető pálya népszerűsége vetekszik a margitszigeti futókörrel. A két kilométeres kör végig ki van világítva, mellette több ivókutat is telepítettek. Biztonságos a helyszín, gyerekek és amatőrök is használhatják, de a profiknak is jó gyakorlópálya. Mivel a Városligetben kültéri edzőpark is van, kombinált edzésre is nagyszerűen alkalmas.

Igazi kalandpark a Nagyjátszótér

A fizetős élményparkokkal vetekszik a városligeti Nagyjátszótér: sokkal korszerűbb és komplexebb, mint egy átlagos városi játszótér, és minden korosztály számára tartogat egyedi különlegességeket. Nemcsak a környékbeliek járnak ide vagy azok, akik az állatkert vagy a múzeum látogatása után érkeznek, hanem önálló úti cél is számos gyermekes családnak. Csúszdarendszerek, mérleg- és függőhinták, kötélpályák, vizes játszótér, trambulinok biztosítják a felhőtlen szórakozást, összesen 50 játszóelem van. A játszótér jelképévé vált a Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye által inspirált nagy mászóka, sokan kipróbálják a nagyobbak közül is.

Nem, ez nem egy fizetős élménypark Fotó: Ripost

A számukra kialakított oldalon a léghajós mászóka mellett óriási hálóval védett mászókarendszer fut körbe, több helyen lehet fel- és lemászni, majd az óriás csőcsúszdákon lejutni a földre. Az egyik ilyen csúszda még a sebességet is méri. Vannak kerekesszékkel is használható játékok, magasított homokozó és akadálymentesített mosdó, sőt pelenkázó is van a mellékhelyiségben. A pihenők, padok a szülőknek kedveznek, sőt forgószékek szórakoztatják a várakozó felnőtteket. Az okospadoknak köszönhetően fel lehet tölteni a lemerült telefont, fényképezőgépet. Az értékeket zárható miniszéfekben helyezhetjük biztonságba. A területen több ivókút van, a közvetlen közelben lévő kávézó pedig hab a tortán!

A csúszdák garantált kedvencek lesznek Fotó: Ripost

Biciklis bajnokságot is rendeznek

A Királydomb és annak környéke kiváló terep a bicikliseknek a gyakorlásra. Idén itt fogják megszervezni a Cyclocross Országos Bajnokságot, a hírt a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke jelentette be. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően a park felszereltsége és kialakítása a versenyzők, edzők, szülők, nézők, csapatok verseny közbeni kiszolgálását, az előkészítést és a kiegészítő programokat is remekül biztosítja.

A bingásokra is gondoltak Fotó: Magyar Nemzet

– Igen izgalmasnak ígérkezik az idei cyclocross-bajnokság, hiszen új, eddig ismeretlen technikai élményeket rejtő pályán próbálhatjuk ki magunkat, ráadásul gyönyörű, mindenki számára könnyen megközelíthető környezetben, a megújuló Városliget elképesztően hangulatos részein – mondta Vas Kata Blanka, hazánk legsikeresebb cyclocross-versenyzője, a szakág korosztályos világ- és Európa-bajnoki dobogósa. De az amatőröknek is kiváló ez a helyszín a gyakorlásra, a gyerekek is biztonságosan kipróbálhatják a menő trükköket.

Föld alá költözött a parkoló

A 9 ezer négyzetméteres, 800 autó elhelyezésére alkalmas új mélygarázsnak köszönhetően a Városliget autóforgalma jelentősen csökken, ráadásul az ide érkező családoknak nem kell azzal vesződniük, hogy a program előtt hosszasan parkolóhelyet vadásszanak. A mélygarázsból pár perc alatt el lehet jutni a játszótérre, a múzeumokba, az állatkertbe, a sportpályára vagy a kutyás élményparkba. Gondoltak a kerékpárosokra is: zuhanyzós biciklitároló várja őket. A környéken lakók pedig kedvezményesen hagyhatják itt autójukat.

A parkoló a felszín alá került Fotó: Ripost

Rózsakertet kapott és megújult a legrégebbi épület

Millennium Háza néven újult meg az Olof Palme Ház, a Városliget legrégibb épülete, ahol interaktív kiállítás mutatja be a Városliget aranykorát. Az épület tökéletes példája a régi értékek megőrzése és az új technikák ötvözésének. A homlokzaton több tucat restaurátor munkája nyomán megújult a gazdag Zsolnay-díszítés, ami már belépéskor lenyűgözi a látogatókat.

Az Olof Palme Ház végre újra szép Fotó: Róka László

A Zsolnay kerámiákkal díszített kávéház nemcsak a magyarok kedvence, vonzza a külföldi turistákat is, és kedvelt találkozóhely lett. 1500 rózsatövet ültettek el a Millennium Háza rózsakertjében, ez és a díszkút népszerű fotózkodási helyszín lett.

A kutyás élménypark több mint futtató

Nemcsak a környékbeliek örülnek a kutyás élményparknak, messzebbről is idehozzák a négylábú kedvenceket, de a gazdik találkozójának és kutyás rendezvényeknek is kiváló helyszíne lett. Ügyességi pályák, hidak, homokos ásóterületek és rengeteg zöldfelület, sőt kutyapancsoló várja a kedvenceket és gazdáikat.

A kutyások is számba lettek véve a tervezésnél Fotó: Ripost

A kutyás élményparkot 1,2 méteres cserjék övezik, hogy a kutyákat semmi se zavarja és a kutyák se zavarják a park többi látogatóját. Megnyitása óta fajtatalálkozókat, örökbefogadó napokat és kisebb versenyeket is szerveztek itt. Szinte mindig sokan vannak, mégsem zavarják egymást az állatok és gazdáik.

Félbemaradt a Biodóm, pedig egyedi látványosság lehetne

Az állatkert kibővült és megszépült. Pannon Park néven új kertrész építését is megkezdték, ami a Kárpát-medence egykori élővilágát fogja megidézni és központi eleme a Biodóm lesz. A tervek szerint a kívülről felfutó zöldfelület révén füves dombra emlékeztet majd az építmény, hatalmas üvegfelületekkel, belül pedig buja növényzet és gazdag állatvilág várja a látogatókat.

Kár a Biodómért Fotó: MTI

2018-ban Európa legjobb szabadidős épületének választották a Pannon Park Biodómot az International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai díjátadón, ennek ellenére az építkezés Karácsony Gergely főpolgármester hivatalba lépése után leállt. A Biodóm ugyanis fővárosi beruházás, amihez az állam eddig 43 milliárd forintot adott.