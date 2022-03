Újabb baloldali politikus követeli, hogy Magyarország lépjen be a háborús konfliktusba

Számos baloldali politikustársához hasonlóan Demeter Márta is azt követeli, hogy Magyarország szállítson fegyvereket Ukrajnába - írja az Origo. A Jobbik parlamenti képviselője a Jobbik N1 TV nevű propaganda médiumában Róna Péter és Fazakas Attila mellett ülve március 2-án azt mondta: „Ha Ukrajnát védjük, azzal Magyarországot is védjük (...), úgyhogy nem lehet kérdés, hogy mit kell tenni. Azt gondolom, hogy nekünk, az ellenzéknek pedig az a feladatunk, hogy megpróbáljuk kikényszeríteni azokat a kormányzati döntéseket, amelyek a magyar emberek biztonságát ténylegesen szolgálják, és az ehhez szükséges társadalmi támogatottságot teremtsük meg"

A jobbikos képviselő azt állította, hogy sokan felháborodnak azon, hogy a kormány nem engedi át a magyar légtéren a fegyverszállítmányokat és a hasonló jellegű támogatásokat, és számon kérte, hogy néhány éve Oroszország hazánkon keresztül szállíthatott fegyvereket Szerbiába. Ám az nem összevethető az ukrajnai szituációval, két okból sem. Egyrészt azért, mert 2019-ben nem volt háború. Emlékezetes, hogy ezt még a balliberális 444.hu is elismerte: „Azok a fegyverek nem háborús zónába, hanem Szerbiába mentek, ahol egy katonai bázis épült éppen Nis közelében, orosz részvétellel". Ráadásul az oroszok akkor nem szárazföldön szállították a fegyvereket, hanem egy polgári teherszállító repülőgéppel, így a magyar kormánynak nem is állt módjában megtiltani a szállítást, mert nem kellett hozzá engedély.

Demeter Márta kirohanása csak egy a baloldal számos háborúpárti megnyilvánulása között. Az összecsapások kezdete óta zajló kampányukban a legegyértelműbb militarista megnyilvánulásokat

MÁRKI-ZAY PÉTER, GYURCSÁNY JELÖLTJE TETTE, AKI TÖBB ALKALOMMAL IS KÖVETELTE, HOGY HAZÁNK KATONÁKAT ÉS FEGYVEREKET KÜLDJÖN A KONFLIKTUSZÓNÁBA.

Mikor a kormányzat leszögezte, hogy Magyarországot mindenképpen távol tartják a háborútól a magyarok biztonsága érdekében, Márki-Zay egy állítólagos magyar fegyverszállítmányról szóló álhír terjesztésével igyekezett zavart kelteni.

A háborús propagandából kivette részét a DK és a Momentum is. Utóbbi párt korábbi elnöke, Fekete-Győr András például úgy vélte, hogy a humanitárius szolgálat mellett fegyvereket is kellene küldenünk Ukrajnába. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor pedig az ATV reggeli műsorában úgy fogalmazott a magyar katonai segítség elmaradása miatt, hogy

Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek.

Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere már több nappal az összecsapások előtt elkezdte hergelni a közvéleményt, amikor bizonyosan bekövetkező dologként beszélt a fegyveres konfliktusról. Az ATV műsorában egyebek mellett azt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák lelövésére.

Fontos hangsúlyozni, hogy egy olyan bizonytalan nemzetközi helyzetben, amilyen az orosz-ukrán háború miatt alakult ki, még egy szerencsétlenül megfogalmazott mondatnak is komoly diplomáciai következményei lehetnek. Ezért különösen kockázatos és meggondolatlan dolog olyan kijelentéseket tenni, amilyeneket a magyar baloldal politikusai hangoztatnak. Nem véletlenül rendkívül óvatos a háborúba történő beavatkozás kérdésében a legtöbb ország. Érdemes felidézni például, hogy végül Nyugat-Európából sem küldték Ukrajnába a beharangozott több tucatnyi vadászrepülőt. Az is figyelemre méltó, hogy a legagresszívabb háborús propagandát Soros György folytatja, aki szerint ez már a harmadik világháború kezdete. Emlékezetes: az amerikai tőzsdespekuláns a korábbi válsághelyzetekben is az EU megosztottságának felerősítésén ügyködött, például a migrációs krízisben a tömeges bevándorlás kéretlen szószólójaként élezte a tagállamok közti ellentéteket.