Bódi Zsuzsanna: Keresztény gyülekezetekben dobolok

Név: Bódi Zsuzsanna

Lakhely: Budapest

Életkor: 23

Magasság: 172

Csillagjegy: Bika

Kedvenc étel: édesburgonya lazaccal

Kedvenc ital: smoothie

Kedvenc zene: Arine Grande

Kedvenc parfüm: Dior

Bódi Zsuzsinnának hívnak, 23 éves vagyok. Hét éve élek Budapesten. Azért költöztem fel, hogy komolyabban foglalkozhassam a zenéléssel. Két éve kezdtem pop-rock OKJ-s képzésen dobolást tanulni. Keresztény gyülekezetekben dobolok, a bátyáimmal együtt zenélek. Kecskeméten nőttünk fel, nekik ott már volt zenekaruk, és szükségük volt egy dobosra, így kerültem képbe én. Három évet hegedültem is, de az nem fogott meg annyira. Számunkra nem az ismertség fontos, hanem a vallási háttér. Főleg külföldi keresztény zenekarok számait fordítjuk le magyarra, de vannak saját számaink is. Erre a műfajra van kereslet külföldön is, de mi nem gondolkodunk benne.

Tíz éves koromban akartam írónő is lenni, de beláttam, hogy abban nem lennék elég jó. Elvégeztem egy fotográfusi képzést és most szabdúszó fotográfusként dolgozom. Érdekel a divatszakma is, ebben szeretnék tovább tanulni, akár egyetemi szinten is. A fotózás hirtelen döntés volt. Az idősebb bátyám javasolta, hogy jelentkezzek. Mindent fotózom, de legjobban a divat érdekel. Szeretek a kamera mindkét oldalán állni. Engem a fotós iskolában kezdtek fotózni. látták, hogy szeretek pózolni, könnyű velem dolgozni, mert természetes maradok.

A Tündérszépek verseny számomra egy kihívás. Többen javasolták, hogy próbáljam ki magam ebben is. Ez az első versenyem, most jött meg hozzá a bátorságom. A barátom és a családom is biztatott, de saját elhatározás volt. Korábban nem voltam nagyon megelégedve a külsőmmel, de ennek elsősorban a közösségi média volt az oka, ami sok lányra is negatívan hat. Ma már elfogadom és szépnek látom magam. Jó érzés, ha utánam fordulnak az utcán. Szeretem magam sminkelni, de nem szeretem túlzásba vinni. Fél óránál többet nem töltök a tükör előtt. Ha az ismerőseim meglátnak az újságban és a neten, biztosan meg fognak lepődni, de ölni fognak az örömömnek. Az utóbbi időkben a legjobb örömöm az volt, hogy megismertem a barátom, akivel le tudnám élni az életem. Régebben a családommal sokat jártunk külföldön. Volt, hogy egész Európát körbe jártuk kocsival. Nekem legjobban az olaszos temperamentum tetszett. A versenyből érdekel a szakmai oldal, de az ismertség is hozhat új fotós munkákat. Örülnék neki.

Bódi Zsuzsannára ide kattintva tudsz szavazni!