Bíró Emese: Svájcban plakátarc voltam

Név: Bíró Emese Lilla

Lakhely: Budapest

Életkor: 27

Magasság: 165

Fotó: Dombovari Tamas

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: gulyásleves

Kedvenc ital: pezsgő

Kedvenc zene: latin zene

Kedvenc parfüm: Carolina Herrera Very Good Girl

Fotó: Dombovari Tamas

Bíró Emese vagyok, hivatásos belerina, jelenleg az Operettszínház balerinája. Nagyon szeretek hobbiként modellkedni. A Miss Plázs és a Miss Nation után ez a harmadik szépségverseny, amire jelentkeztem. Megtetszett ez a világ és ezen is szeretnék érvényesülni.

Négyéves koromban kezdtem balettozni. Akkor láttam egy plakátot és azt mondtam, hogy én is ez szeretnék lenni. 11 évesen kerültem a balettiskolába, és onnan kezdve indult el komolyan a pályafutásom. Ember és táncos függő, hogy ezt meddig lehet csinálni. Ez általában 40-45 éves korban jön el. Én nem szeretném akkor ott hagyni a színpadot, szeretek koreografálni, színészkedni, de szeretem a fitneszt is, és most rátaláltam a pilates box dancingre, és az is formában tart.

A legelső szereplésem hat évesen még néptáncosként volt a Csillagszemű együttessel. Utána jött a Diótörő a Balettiskolával, az Operával, a Thália Színházban. Utána kerültem ki Bécsbe és táncoltam a Volksoperben és kétszer pedig az Operabálon. Bécsben három évet voltam, két évet az iskolában és egyet a Bécsi Operában. Az eddigi legnagyobb sikeremnek tartom, hogy a Bécsi Operában a Hattyúk tavában táncolhattam, és ami még nagyon emlékezetes, hogy 2017-ben plakátarc voltam Svájcban, mert főszereplő voltam a Made in Switzerland-ben, amivel egész Svájcban turnéztunk.

A versenyfelhívást az interneten láttam és örülnék, ha ebben is sikeres lehetnék. Ez egy visszajelzés lehetne, hogy másban is helyt tudok állni. A Miss Plázsban kaptam egy külön díjat, és többen írtak, hogy szeretnének fotózni.

Fotó: TAMAS DOMBOVARI

A családom és a barátok tudnak róla, hogy elindultam. Többen modellkednek a munkatársaim közül. Hobbiból én is szeretek modellkedni. Külföldön voltam már fashion modell fotózáson, és több divatmárka is felkért már, hogy reklámozzam a ruhájukat. Szeretek többféle karakter lenni, új dolgokat kipróbálni, és ebben ez a lehetőség is benne van.

Nagyon szeretem a testhez simuló ruhákat, nagyobb rendezvényekre koktél, vagy egy hosszabb ruhát veszek fel. Színekben nagyon szeretem a világos rózsaszínt, a pirosat, a fehéret. A hétköznapokon csak minimálisan sminkelem magam, de a színpadra már komolyabb smink kell.

Bíró Emesére ide kattintva tudsz szavazni!