Bereczki Anita: tanultam színészetet, de biológusnak készülök

Bereczki Anita vagyok, 22 éves. Első éves biológus hallgató vagyok az ELTE-n, és emellett jógaoktatónak készülök. A Vörösmarty gimnáziumban drámatagozatra jártam. Van egy művészibb oldalam, nagyon szeretek táncolni, de nagyon szeretem a természettudományokat is, megismerni, hogy mi és hogyan működik. Ez teljesen más pálya, mint a színészet. A színészet az önkifejezésről szól, amiben testünk, lelkünk benne van, a tudomány az elmét, az agyat használja.

A verseny felhívást az interneten láttam. Először lementettem a gépemről, aztán aludtam rá egy-két napot, majd eldöntöttem, hogy jelentkezek. Mindig szerettem volna kipróbálni magam egy ilyen versenyen. Ha pedig tovább jutok, azzal sokat tudok fejlődni, mert hobbi szinten modellkedem is. A családom és a barátaim tudnak róla, hogy jelentkeztem. Az önbizalmam, a saját magam elfogadásában ez a verseny segíthet. Nagyon nagy tévhit, hogy aki szerepel, vagy megjelenik a médiában, ő feltétlenül el tudja magát mindenben fogadni.

Ha tükörbe nézek, van hogy lehangoltnak látom magam, de legtöbbször motiváltnak, és élettel telinek érzem magam. Szeretek szépen felöltözni, az mindig tetszik. A stílusom keverék. Hat éve jógázom, és a jóga, a sportos múltam miatt, hiszen táncoltam kortárs és modern stílusban, balettoztam, jártam szertornázni és akrobatikáztam is egy kicsit, sőt lovagoltam is, emiatt szeretek sportosan, lazán is öltözni, de rendezvényeken szeretek elegánsan kinézni. Ez lelehet egy kosztüm, egy koktélruha, magas sarkú cipő, mert ezek a nőiességemet hangsúlyozzák ki. Igyekszem keveset költeni ruhákra. Talán csak egy-kettő lehet, amit még nem vettem fel. Sokszor kapok is ruhákat.

Tetszett a színészi pálya, játszottam színpadon is, főleg a gimnáziummal, voltam menyasszonyi szerepben is, felléptünk . fesztiválokon. Ha lehetőségem lesz még rá, akkor szeretnék színészkedni, de a forgatások jobban vonzanának, mint a színház.

8-9 évesen voltam először fotózáson, elvégeztem egy modell tanfolyamot, és voltam néhány divatbemutatón is, de aztán ez abbamaradt. 16 évesen mentem el újra ügynökségekhez és hobbiként modellkedtem. Tetszettek a képek. A legjobbakat kitettem az internetre, és bővült a portfólióm. Ebben már több száz kép van.

