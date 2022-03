Minden, amit a Békemenetről, illetve a március 15-i programokról tudnia kell

Éljen a magyar szabadság! – ez az idei március 15-i ünnepségek mottója.

Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom kitörésének 174. évfordulója alkalmából tartott rendezvények reggel 9 órakor kezdődnek Budapesten, a Parlament előtti Kossuth téren a hagyományos zászlófelvonással. Ezt követően ingyenesen lehet megtekinteni a Szent Koronát az Országházban.

Az ünnep központi eseménye a Békemenet, és az azt követő ünnepi beszéd lesz.

A Békemenetre 12 órától lehet gyülekezni a Komjádi uszoda előtt, a menet 14 órakor indul az Esvis Presley térről a Margit híd, Szent István körút, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon keresztül a Kossuth térre, ahol 15 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

A Várkert Bazár és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum is egész napos programokkal várja a családokat. Továbbá a nap folyamán ingyenesen lehet megnézni a Szent István-termet és a Hauszmann-sztori kiállítást, továbbá az Új világ született kiállítást is a Déli Palotákban, valamint a pénteken megnyílt Gábor Áron rézágyúját a középpontba állító Lészen ágyú című tárlatot. A Fővárosi Állat- és Növénykert is egész napos, különleges programokkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Március 15-én nyílik meg az egykori Postapalota Széll Kálmán téri épületében a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont.

Az autósokat érintő forgalmi változásokról itt írtunk, aki pedig a tömegközlekedést választja, itt találja az ünnepnapra vonatkozó változásokat. A Békemenetet és az azt követő ünnepi beszédet itt lehet majd élőben követni.