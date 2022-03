Bedrogozva gázolt el egy fiatal kézilabdázót és egy kétgyerekes apát a terepjáróval száguldozó Péter

Mint arról a Bors is írt, egy nap alatt két család életét tette tönkre egy eszeveszetten száguldozó szlovák sofőr Jánossomorján. Tavaly októberben ugyanis az elborult Mercedeses, S. Péter az ausztriai Andau felé száguldott terepjárójával a településen keresztül, ahol először a biciklisávban szabályosan kerekező, 20 éves B. Viktóriát gázolta el, majd segítségnyújtás nélkül padlógázzal tovább hajtott, a fiatal kerékpáros pedig a helyszínen meghalt.

Viktória azonnal meghalt

Alig másfél óra múlva újra lecsapott, akkor nem messze, egy kocsit kikerülve, a járdára és a biciklisávra ráhajtva gázolta el hátulról az ott várakozó 49 éves, kétgyerekes családapát, M. Lászlót, tette után pedig megint csak tovább rongyolt, még csak meg sem nézte hátrahagyott áldozatát. Mint azt Viktória édesanyja a Borsnak az eset után elmondta, a nő édesapja térfigyelőről tudta meg, mi történt imádott lányával:

– Két órával később ment dolgozni, és látta a lezárt területet, de akkor még nem tudta, mi történt. Nálunk azonban folyamatosan működnek a térfigyelők, és amikor a férjem beért a munkahelyére, megnézték a felvételeket. Ott látta meg az ismerős biciklit a képsorokon.

Az apa ekkor a helyszínre ment, ahol a rendőrök már közölték vele a szörnyű hírt.

Olyan sebességgel ütötte el az az ember, hogy azonnal meghalt. Ezt nem lehet felfogni, nincs az a büntetés, ami méltó lenne ennek az embernek – zokogta.

Harcoltak Lászlóért

László életéért még több mint két hétig harcoltak a kórházban, de a férfi szervezete végül feladta a harcot, és október 21-én a kórházban életét vesztette. Mint egy családtagja elmondta akkor a Borsnak, a férfi már a baleset után is súlyos, idegsebészeti műtéten esett át, továbbá a gerince is eltört. Elárulták: a biciklin a kislánya is utazott időnként:

Bele sem merek gondolni, mi lett volna, ha a kislánya is ott ül a biciklin. A hatalmas sebességtől a gyerekülés kettétört. Ha ott lett volna, ő már nem élne – mondták akkor.

Mindent beismert a gázoló

Idő közben a gázolót is elfogták, kiderült, hogy nem csak száguldozott, de a szervezetében kábítószert is találtak.

A büntetőeljárásba bevont igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy a gépkocsivezető a balesetek időpontjában kábító hatású szer befolyásoltsága alatt állt, és bódult állapotban vett részt a közúti közlekedésben – tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, akik halált okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés; segítségnyújtás elmulasztása és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, aki ezalatt mindent be is ismert, a szerdai napon pedig a nyomozati anyagot vádemelési javaslattal az ügyészségnek is elküldték.