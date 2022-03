Baloldali háttérember a zuglói parkolási korrupciós ügyről: Az annyira bitang, hogy igaz – videó

Ma délelőtt Anonymous újabb felvételt juttatott el a sajtóhoz. A hanganyag ismét a baloldal korrupciós viszonyait mutatja be, szó esik egy újabb több milliárdos ügyletről, a főszereplő pedig megint Patek Gábor, a baloldal jól informált háttérembere, akinek saját elmondása szerintsikerült néhány piros pontot szereznie a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíciónál.A felvétel elején beszélgetőtársa Patek Gábornak a közelmúltban kirobbant zuglói parkolási botrányt hozta szóba.

„Az elég bitang” – fogalmazott.„Az annyira bitang, hogy az igaz” – felelte Patek, aki a jelek szerint tudott arról, hogy mi történt Zuglóban.

A zuglói ügy

Az érthetőség kedvéért azonban röviden összefoglaljuk, hogy mi is ez a parkolási ügy.

A szóban forgó baloldali politikusokat érintő vesztegetési botrány Fuzik Zsolt vádalku keretében tett vallomását követően robbant ki. A fiktív számlázási ügyben meggyanúsított üzletember a nyomozók előtt terhelő nyilatkozatot tett Tóth Csaba és Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselőkre, Horváth Csaba zuglói MSZP-s polgármesterre és nem utolsósorban Baja Ferencre, aki Karácsony Gergely főpolgármester informatikai főtanácsadója.Tóth és Horváth a zuglói parkolási cég, a SIS Parking Kft. nyereségéből több mint negyedmilliárd forintot zsebelhetett be, míg Molnár és Baja azért kért pénzt, hogy ne támadják meg a SYS IT Services Kft. és a BKV között kötött informatikai szolgáltatásokról szóló, 19 milliárd forintos szerződést. Fuzik vallomása szerint Molnár 40, Baja pedig 30 millió forint kenőpénzt kapott.Fuzik egyébként vállalta a hazugságvizsgálatot is, a poligráf szerint a férfi igazat mondott, amikor a vesztegetési ügyekről beszélt.

Az ügy érdekessége – amire ma reggeli bevezetőjében Anonymous is utalt –, hogyHadházy Ákos, a baloldal zuglói jelöltje nyilvánvalóan tudott a zuglói korrupciós bűncselekményekről, hiszen még mielőtt a botrány kirobbant volna, arról írt a közösségi médiában, hogy létezik egy parkolási ügy, amelyben baloldali többségű önkormányzatok érintettek. Ráadásul Hadházy számolt be először a Horváth Csaba jelenlegi zuglói polgármesternél történt házkutatásról is.

Az új mutyi

De térjünk vissza Anonymous által közzétett friss hangfelvételre!

Patek Gábor és beszélgetőpartnere ugyanis a parkolási botrányt követően a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igen szövevényes jegyautomata-tenderéről kezdett beszélni. Mégpedig azért, mertez a történet is Horváth Csabához, Molnár Zsolthoz és egy másfél milliárdos – ahogy Patek fogalmazott – mutyikához vezetett.A hanganyag szerint Patek először elmondta beszélgetőtársának, mit gondol egy cégről, amit csak IT Systemként emlegetett, s hogyan alakított ki szoros munkakapcsolatot egy bizonyos Major Attilával. Patek – miközben előadta, miként pöcköltek ki az üzletből egy Marci becenevű férfit – közölte: Majorral azért indultak el a BKK egyébként többmilliárdos jegyautomata-tenderén, mert tudták, hogy Majornak van megfelelő szoftvere, mégpedig töredékáron. De ez még önmagában kevés volt a sikerhez. Élt ugyanis egy keretszerződés, amely a Patek által csak T-ként emlegetett vállalat kötött a BKK-val. De innen érdemes szó szerint idézni a baloldali háttérember szavait.„És a Molnár Zsolt, meg a Horváth Csaba volt az, aki az IT Systemen keresztül 1,6 milliárdot – úgy, hogy a T volt a fővállalkozó, az IT-vel meg csak kilapátolták volna alvállalkozóként a pénzt – próbáltak volna lemutyikázni. És ott tartottak, hogy már tulajdonképpen az igazgatótanács döntött.”Ezt azonban Patek és Major megakadályozták. Patek elmondása szerint latba vetették valamennyi kapcsolatukat ésírattak egy nagy cikket a HVG-vel arról, hogy mutyi van a beszerzés mögött. Az információt aztán más hírportálok mellett lehozatták az Indexen és a Telexen is.Némi kutakodás után kiderül, miért zavarta ennyire Patekékat a szocialista politikusok mutyija. A fővárosi közlekedési vállalat régóta igyekezett üzemeltetőt találni a jegykiadó automatáihoz. A teendőket egy időben a T-Systems végezte (bizonyára ezt a céget nevezte Patek következetesen IT Systemnek). A BKK tavaly valóban kiírt egy pályázatot az üzemeltetési feladatokra 1,6 milliárd forint értékben, ám a közbeszerzést nyáron visszavonták. Végül decemberben lett gazdája a jegyautomatáknak, mégpedig nem más, mint a Senso-Media Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.

Ennek a cégnek a vezérigazgatója pedig – a cég honlapja szerint – nem más, mint Major Attila Gábor. Ez a személy minden bizonnyal megegyezik azzal a Major Attilával, akivel Patek Gábor összeállt. A HVG pedig valóban cikkezett az ügyről.A Senso egyébként 3,6 milliárdos keretszerződést írhatott alá. A nyílt pályázaton olyan cégeket előzött meg, mint a T-Systems, a 4iG és New Line Technologies.

Piros pontok Gyurcsányéknál

Patek Gábor tett egy árulkodó megjegyzést is, ami jól mutatja az ellenzékben uralkodó viszonyokat, hiszenazt érzékeltette, a DK-nál üdvözölték, hogy keresztbe tett az MSZP prominenseinek, és nem utolsósorban azt reméli, hogy ebből később pénzt lehet majd csinálni.– Napi szinten bejárásba vagyok (…) Varju Lacihoz, izé. Hát nem azt mondom, hogy átléptem a DK-ba, de azt mondom, hogy begyűjtöttem most egy-két piros pontot, amit remélem, hogy megint be tudunk majd kp-ra váltani – fogalmazott a baloldal jól informált háttérembere. Mint köztudott, Varju László a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció alelnöke, a volt kormányfő egyik bizalmi embere.

Kenőpénzátvétel az autóban

Pateknek egyébként nincsenek mostanában jó napjai, hiszen az elmúlt hetekben Anonymous több korrupciógyanús üggyel is összefüggésbe hozta. Az álarcos alak először egy olyan rejtett kamerával készített felvételt hozott nyilvánosságra, amelyenPatek Gábor és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forint kenőpénzzel számolt el.A képsorokon jól látható, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

Óriásplakátok Karácsonyéknak

Anonymous később több dokumentumot tett közzé, amelyek azt bizonyítják, hogyKarácsony Gergely főpolgármester nyári előválasztási kampányának szervezésében szintén részt vett Patek Gábor,aki a Key Price Kft. nevében eljárva kért ajánlatot és elérhető felületlistát száz óriásplakát elhelyezésére. Az üzlet meg is valósult, hiszen Anonymous az erről szóló számlát is mellékelte. A JCDecaux Hungary Zrt. által kiállított bizonylat szerint a 123 hirdetési felületért csupán 5,2 millió forintot kellett fizetni, hiszen az 51 millió forintos árból a Key Price Kft. csaknem 46 millió forint engedményt kapott. Az álarcos alak szerint az, hogy Patek ilyen mértékű kedvezményt tudott elintézni, „nem teljesen szabályos”.

Megcsapolt ingatlanfejlesztések

Az álarcos alak ezt követően egy hanganyagot tett közzé, amelyen Patek Gábor és egy szerkesztőségünk számára ismeretlen személy beszélget a pestszentlőrinci ingatlanfejlesztések megcsapolásáról.A beruházások után ugyanis komoly vagyonok vándorolnak a XVIII. kerületi vezetőkhöz, illetve az ügyeket egyengető háttéremberekhez, akik az engedélyek beszerzésében és a gyors, olajozott ügymenet biztosításában játszanak szerepet.A nyilvánosságra került felvétel szerint Patek Gábor, Szaniszló Sándor DK-s polgármester, a helyi alpolgármester, valamint a kerületi vagyonkezelő vezetője számára egy negyvenhat és egy nyolcvanhat lakásos ingatlanból osztottak vissza nyolc lakást.

Kokainbizniszből kampánypénz?

Patek Gábor neve azon az Anonymous által közzétett hangfelvételen is elhangzik, amelyen Fischer László és egy ismeretlen férfi különböző folyamatban lévő ügyletekről beszél. Mint kiderült, kokainbizniszből származó pénzből finanszírozhatják a III. kerületben induló Szabó Tímea kampányát. A hanganyag szerint Marbelláról érkezik a pénz a baloldali háttéremberekhez.Kanyaronként 300–400 millió forintról van szó.