Két év után világsztárokkal tér vissza a Balaton Sound

Újabb fellépők csatlakoztak a Balaton Sound korábban bejelentett nevei mellé, köztük olyan headlinerek, mint a „digitális zeneszerkesztés innovátora” Richie Hawtin, a techno nápolyi nagykövete Deborah De Luca, az ausztrál dj/producer FISHER, vagy a legendás német dj, Sven Väth. Szintén a fő sorban lép majd fel Jamie Jones & Joseph Capriati, Chris Liebing, Meduza, Pan-Pot vagy Reinier Zonneveld live produkciója. Mindez június 29. és július 2. között, Zamárdiban.

2022-ben visszatér a Balaton Soundra a közönségkedvenc spanyol elrow is, lenyűgöző dekorelemeivel, táncosaival és nem utolsó sorban kiváló fellépőivel, hogy a szórakoztatás legmagasabb szintjével ajándékozza meg a nagyérdeműt. A tematika “El Triángulo de las Rowmudas” egy elképesztő mélytengeri világba fogja elrepíteni a közönséget földöntúli medúzáival, hatalmas csápú óriáspolipjaival és a tengeren hajózó, veszedelmes kalózokkal. A fellépők közt pedig érkezik – mások mellett - Pan-Pot, Loco Dice, Meduza, valamint Jamie Jones és Joseph Capriati.



És álljon itt a most bejelentett fellépők teljes névsora: Archie Hamilton, Analog Balaton, Bastian Bux, Ben Böhmer live, Candyman, Chris Liebing, Chuck & Perge, Cloonee, Collective Machine, Danny Tenaglia, Deborah De Luca, De La Swing, Denes Toth, Dj Pola, Episode1, FISHER, Franky Rizardo, Giolí & Assia live, Giorgia Angiuli live, HOT X, HVOB live (Clubset), Hernan Cattaneo b2b Nick Warren, Jaffa Surfa & Garay, James Cole, Jamie Jones and Joseph Capriati, Julian Jeweil, Ilario Alicante, Loco Dice, Marc Maya, Mateo & Spirit, Meduza, Metha, Miss Monique, Monolink live, Nastia, Nick Curly, Nusha, Pan-Pot, Paul Kalkbrenner live, Poli, Raul Young, Reinier Zonneveld live, Richie Hawtin, Rizkid, Sabee, Secret Factory, SanFranciscoBeat, Shabaam, Space 92, Sven Väth, Svetec, Tini Gessler, Toni Varga, Viviana Casanova



A szervezők korábban 24 világsztárt jelentettek már be, köztük ott van a dj világranglistán második Martin Garrix, a kívánságlisták állandó éllovas duója, Dimitri Vegas & Like Mike, az álarc mögé rejtőző világsztár Marshmello, a Sound egyik legnagyobb közönségkedvence, a magyar feleséget választó Timmy Trumpet, vagy a svéd house fenomén, Alesso.



Bővebb információ és jegyvásárlás itt: https://balatonsound.com/hu/