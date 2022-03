Véres harcok közepette romos házban látott napvilágot Alice

Az ukrán - orosz háború alatt sem áll meg az élet, többen akár pincékbe menekülve szülték meg gyermeküket. A szörnyű körülmények ellenére hálásak és boldogok.

Anna érezte, hogy megérkeztek a jósló fájások, de közben megszólaltak a szirénák, ezért túl veszélyesnek bizonyult elindulni otthonról. A kislánynak, így a kijevi szülészet helyett a lebombázott Buchában született egy olyan lakásban, ahol jelenleg nincs világítás, víz, gáz vagy fájdalomcsillapító és orvos sincs a közelben.

„Alice-nek nevezték el, hiszen Alice, egy csodaországban született.” - mesélte a büszke nagymama a helyi sajtónak.

Anna édesanyja elmesélte, hogy alig tud kapcsoltba lépni lányával, hiszen folyamatosan a pincében húzzák meg magukat, amikor megszólalnak a légvédelmi szirénák.

„Állandóan a ház pincéjében bujkálnak. Nincs világítás és fűtés, sőt már az étel is elfogyott. A kapcsolat is kezd megszűnni„ - emlékszik vissza Catherine.

Az aggódó nagymama és családja kijutott Ukrajnából, és most minden este, azért imádkoznak, hogy Buchában is megnyissák a humanitárius folyósokat és lánya családja is kimeneküljön ebből a szörnyű háborúból.