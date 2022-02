Váratlan fordulat a Nógrád megyei iskolai verekedésben: Lelassították a felvételt

Döbbenetes felvétel kering az interneten, melyen a karancskeszi általános iskolában rögzítettek. A videón az iskolaőr, a harmincas éveiben járó Zoltán bunyózik az udvaron az iskola egyik 13 éves diákjával, Dáviddal. Úgy tudni, a verekedés akkor tört ki az őr és a diák közt, mikor Zoltánt a vécébe küldték, mert nagy bunyó alakult ki az illemhelyiségben Dávid és egy harmadikos fiú között. Az iskolaőr ezután állítólag az udvarra cibálta a 13 éves fiút, ahol már köztük tört ki a balhé.

A karancskeszi általános iskolában sajnos rendszeresek a verekedések Fotó: Móricz István / Bors

Az eset után a fiú édesanyja, Mária rendőrt is hívott, és állította: fia senkit nem vert meg a mosdóban, csak összevesztek a másik fiúcskával, azonban Dávidot helyben hagyta a felnőtt kapuőr. Most azonban az asszony már azt mondta a Borsnak: megbánta a feljelentést, mivel átértékelte a helyzetet. Higgadt fejjel már látja, fia is ludas volt a bunyóban.

– Lelassítottam a felvételt, és már nem teljesen az a véleményem, mint először. Látom, Dávid is hibázott. De én is elsősorban egy anya vagyok, akinek a fia az első, és hirtelen felindulásból cselekedtem – mondta a Borsnak Dávid anyukája, Mária, aki hozzátette, már megbánta, hogy ügyet kerekített az egészből.

– Nem így kellett volna ezt intéznem, hanem Zolival és az iskola igazgatójával kellett volna megbeszélnem, elhamarkodottan reagáltam. – szögezte le. A felvétel eljutott a rendőrségre is. A zsaruk a kapuőrt már kihallgatták.

Azonban nem ez volt az egyetlen verekedés, amit videóra vettek a napokban. Egy másik felvételen az látszik, ahogy két fiatal a templomkertben esik egymásnak, és a 13 éves gyerek valósággal összeveri 9 éves társát: három ökölcsapás után még bele is rúg. A verés végén a fiú fájdalomtól eltorzult arccal próbál felállni, miközben a bátyja megverését végignéző testvére védelmezően átöleli.

Mária megbánta, hogy feljelentette az iskolaőrt, mert úgy érzi, a verekedésnél fia is nagyot hibázott Fotó: Móricz István / Bors

A helyiek szerint a hasonló incidensek sajnos mindennaposak arrafelé.

– Sajnos ez gyakran előfordul, van olyan gyerek, aki már gyomorgörccsel megy iskolába, és megesett, hogy valaki inkább magántanulónak állt – mesélte egy neve elhallgatását kérő helyi lakos. A zsaruk garázdaság miatt nyomoznak ebben az ügyben.