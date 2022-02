Valóra vált horror: majmok ragadták el és gyilkolták meg a kislányt

Valóságos horror elevenedett meg egy indiai utcán. Az 5 éves Nermada a barátaival játszott a Nakatiya folyó parton, amikor egy csapat agresszív majom támadt a csapat gyermekre.

A gyerekek segítségért kiáltottak, de mire a falubeliek odaértek, Narmada olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy a kórházban életét vesztette.

Az állatok szó szerint megnyúzták a kislányt, több helyen letépték a bőrét

A majmok pedig általában nem is támadnak az emberekre, de ennek ellent mond, hogy a The Times of India magazin beszámolója szerint naponta nagyjából 1000 majomharapásos esetet jelentenek indiai városokból. Becslések szerint körülbelül 50 millió majom élhet az országban, de az elmúlt 6 évben mindössze 13 emberi halálesetet köthettek közvetlenül hozzájuk.