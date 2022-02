Ügyvédi irodában akar dolgozni szabadulása után a tescós rabló

2005. május 14-én négy férfi kirabolta a budaörsi Tesco pénzszállító autóját. Az ügyben a jogerős ítélet a magyar kriminalisztika történetében példátlanul sokára született meg, a verdiktre a vádlottaknak 2021 márciusáig kellett várniuk. Mindez azzal magyarázható, hogy súlyos bírói tévedések miatt többször is új eljárást kellett indítani. Süveges Péter mintegy 12 évet töltött előzetes letartóztatásban (egy ideig házi őrizettel megszakítva), végül 20 év fegyházbüntetésre ítélték. A tescós rablóként ismertté vált férfi a bűnözői karrierje előtt egészen más jövőt ígérő utat járt be. Magyar és Európa-bajnoki címet szerzett kick-bokszban, és elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hitoktatói szakát.

Úgy érzi, a Tesco-s rabló név ráégett

Az elítélt csak tömören beszélt arról, hogy miként került bűnözői körökbe.

- Olyan emberekkel olyan kapcsolatot létesítettem, amit nem lett volna szabad. Egy részük vastagon benne dolgozott az éjszakában. Senki nem tartott fegyvert a fejemhez, hogy velük barátkozzam, de a rossz döntésemért ezerszeresen megszenvedtem – mondta el a Borsnak a férfi, hozzátéve, hogy az egyetemi évei alatt tanárai nagy lehetőséget láttak benne, akár oktatóként is, de anyagi gondjai voltak. - Az egyik új ismerősöm pedig rossz megoldást javasolt a problémámra – emlékezett vissza Süveges. - Belekényszerítettek a tescós rabló pozícióba, de ez nem jelenti azt, hogy valóban tescós rabló vagyok. Ez a név számomra olyan, mint Nessus inge. Felvettem és rám égett – ismerte be a bűnöző.

A budaörsi Tesco a rablás után Fotó: MTI

„Valahol megtörtem, úgy, mint a csont”

Süveges Péter a rácsok mögött 2020-ban öngyilkosságot kísérelt meg. Egy éles tárggyal megvágta az ereit, azonban ezt a börtönőrök észrevetették, így sikerült megmenteni az életét.

- Valahol megtörtem, de úgy, mint a csont: ahol egyszer eltört, ott még egyszer nem lehet eltörni. Többször nem fordulok magam ellen. Az igazi büntetés nem a börtön, hiszen az túlélhető. Szörnyen bánt azonban, amikor látom, hogy a súlyosan beteg édesanyám nem tud jönni hozzám, a szeretteim élete pedig alá van rendelve annak a nyomorult helyzetnek, amit az én létezésem generál. Magamat nem sajnálom – nyilatkozta őszintén az elítélt.

A felnőtt fia megtartotta a nevét

- Az életemben számos dolgot megbántam, melyet azokkal szemben követtem el, akik szerettek engem és akik hittek bennem. Ezzel mindennap számot vetek. Nemcsak akkor, amikor a rádióban hallgatom a szentmisét, hanem folyamatosan. Van egy már felnőtt fiam, akit nagyon becsülök azért, mert felvehette volna az anyja nevét, mégis megtartotta az enyémet, mert nem szeretett volna elárulni. Vállalom, hogy sajnos nehéz élete van miattam, és sosem bocsájtom meg magamnak, hogy nélkülem kellett felnőnie. Nagy tehertétel neki, hogy mindenhol azzal szembesítették, hogy az apja börtönben van – mondta a Borsnak Süveges, aki a jogerős ítélet szerint 2029-ben mindenképpen szabadulni fog, ám ő elszántan küzd azért, hogy ez lényegesen hamarabb megtörténjen. Az ügye jelenleg az alkotmánybírósági felülvizsgálat előtt áll, a férfi ugyanis számos eljárási hibára hivatkozik. Azt reméli, hogy a taláros testület felfüggeszti az ítélet végrehajtását.

Szabadulása után dolgozni akar

Süveges a kérdésre, hogyan tervezi a szabadulása után újrakezdeni az életét, habozás nélkül válaszol:

- Mindenképpen megpróbálok majd elhelyezkedni, lehetőség szerint tanácsadóként. Úgy vélem, nincs olyan ember az országban, aki nálam felkészültebb lenne büntetés-végrahajtási jogban, így bármelyik ügyvédi iroda a hasznomat veheti. Még akkor is, ha jogi diplomával nem rendelkezem. Azt sem tartom kizártnak, hogy egyszer elszerződöm egy kukásautóra, de komolyabban szólva akár egy hospice-házban is szívesen dolgoznék. Csak az érti igazán a fájdalmat, aki megélte, az összes többi csak beszél róla. Arra tettem rá az életemet, hogy bebizonyítsam az igazamat! Egyetértek a mondással, mely szerint „tedd vagy ne tedd, de ne próbáld”! Jézus Krisztus is mindenkinek megbocsát, a bűnösnek és az ártatlannak is – mondta Süveges.

Olvasással tölti el az idejét

A tescós rabló jelenleg nem tud dolgozni, mert ebben egy súlyos betegség akadályozza.

- Sikerült összeszednem egy relatíve kezeletlen magas vérnyomást, amivel elküldtek kardiológushoz. Az orvos megállapította, hogy ha nem kapok megfelelő ellátást, stroke- ot kaphatok. December 1-jén 200-as vérnyomást mértek. Ki kell deríteni, hogy ezt mi okozza, de amíg ez nem oldódik meg, nem vállalhatok munkát, mert könnyen életveszélybe kerülhetek – magyarázta az elítélt. Péter az ideje nagy részét olvasással tölti.

- Éppen ma kaptam 3,5 kiló könyvet. Igyekszem művelődni és tanulni. Van perspektívája az életemnek!

Korábban is rabolt már

- 1996. december 23-án, szintén több társával fegyverekkel megtámadták a Secab Rt. pénzszállító autóját a Váci utcában

- 52.5 millió forintot vittek magukkal

- Süveges egy hangtompítós fegyverrel az autó padlójába is belelőtt

- A férfi elsőrendű vádlottként 9 év fegyházat kapott ezért

- 2005 májusában kiraboltak egy pénzszállító autót a budaörsi Tesco-nál

- Meglőtték az egyik kísérőt, rálőttek a rendőrökre is- Emberölés kísérlete, fegyveresen elkövetett rablások és fegyvercsempészés – végül ezért ítélték el Süvegest