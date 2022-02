Tudományos szenzáció: a mi Gömböcünkben nyelhetjük le Karikó Katalin vakcináját

Milliók küzdenek világszerte azzal: hogyan adják be maguknak az 1-es típusú cukorbetegség elleni injekciót? Szintén milliókra tehető azoknak a száma, akik a Covid-elleni szurit elutasítják, de az oltóanyagot tabletta formájában hajlandók volnának lenyelni. Többek között rajtuk is segítene egy forradalmi találmány, egy kapszula. Ennek megalkotásában az Egyesült Államok legrangosabb egyetemeinek kutatói dolgoztak össze. A Massachusetts Institute of Technology Gépészmérnöki kara a Harvard Egyetem Orvosi karával együttműködve kereste a megoldást, hogyan lehetne a szurit tablettával kiváltani. Így találtak rá a magyar Domokos Gábor alkalmazott matematikus és társa, Várkonyi Péter által 2007-ben megalkotott Gömböcre.

A Gömböc az első ismert homogén test, melynek egy stabil és egy instabil, azaz összesen két egyensúlyi pontja van. Domokos Gábor méltán büszke rá Fotó: Toke Bela

Keljfeljancsi, trükk nélkül

– A gömböc egy súly nélküli keljfeljancsi, mindig vissza áll magától a stabil egyensúlyi helyzetébe, ahogy a páncélja alakja miatt a leopárdteknős is, ha felborul. A gasztroenteorológiába itt lépett be a geometria, ugyanis az amerikai kutatóknak egy olyan formára volt szükségük, ami a belé helyezett súly mellett fokozottan segíti hogy a gyomorban a megfelelő helyzetbe álljon be a kapszula – részletezte a Borsnak Domokos Gábor.

A nagyjából áfonya méretű kapszula egy pici tűt használ: ez akkor injekcióz a gyomorba, amikor elérte a stabil helyzetét.

Kiderült, hogy az eszköz más fehérjegyógyszerek szállítására is alkalmazható, ahogy a koronavírus elleni mRNS típusú oltóanyagok befecskendezésére is.

Így működik a Gömböc-kapszula: stabilan leül a gyomorfenékre, így az apró fecskendője a gyomorfalba tudja injektálni az inzulint, Forrás: MIT News

Karikó Katalin naponta görgeti

Karikó Katalin kutatócsoportjával már régóta gondolkozik a Covid-19 elleni injekció tablettás megoldásán.

– Már olvastam különleges alakú kapszulákról, amelyek nem tapadnak le a gyomorban, hanem tovább gördülnek. Számos előnye van a szájon át adható vakcináknak az izomba szúrt vakcinákhoz képest.

Az emberek sokkal inkább lenyelnek bármit is, mintsem megengedjék, hogy megszúrják őket

– mondta a Quibit tudományos portálnak Karikó Katalin.

Az amerikai tudósok január végén publikálták a forradalmi vakcinafejlesztésüket, amiben a Gömböcre is hivatkoznak. A magyar akadémikus hatalmas szakmai elismerésnek tartja, Karikó Katalin is igazán büszke, hogy a forma megalkotására is magyar technológiát használtak fel.

– Hihetetlen szakmai elismerés, hogy olyan neves tudósok hivatkoznak a munkámra, mint e tanulmány szerzője, Robert Langer, akit még a korábbi amerikai elnök, Barack Obama is kitüntetett. A koronavírus elleni vakcina tabletta tulajdonképpen kívül-belül hungarikum, kívül Gömböc, belül pedig a Karikó Katalin által kifejlesztett mRNS oltóanyag, amit az amerikai tudósok ötvöztek – ismertette az BME professzora.

Karikó Katalin a saját Gömböcével Fotó: gomboc.eu

A Gömböc itt van a polcomon, és magam is sokat görgetem, hogy megértsem, miről is van szó

– emelte ki Karikó.

– Nagyon megtisztelő, hogy a professzor asszony polcán ott van a találmányom, bár az egy Herendi Gömböc, ami egy iparművészeti remekmű, de műszakilag nem tökéletes. Felajánlottam neki, hogy ha ismét Magyarországra jön, kap tőlem egy igazi működő, Gömböcöt, aminek nagyon örült. Eddig erre a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor, de hamarosan véget ér a pandémia, így ez a találkozó is megvalósulhat – zárta Domokos Gábor.