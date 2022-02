Zsoltot az édesanyja sikolya ébresztette: Traktorral rontott az alvó férfi házára a szomszéd

Vidák Mária saját bevallása szerint másodszor adott életet a 27 éves kisfiának, amikor kieresztette hangját, midőn azt látta, hogy felbőszült szomszédja a traktorján ül, és a kerítés és a terasz ledöntése után a házat készül a földdel egyenlővé tenni.

Mária most a rokonoknál lakik a fiával és párjával Fotó: Végh István/Bors

– Zöldhulladékot égettünk a kertünkben. Ugyan kissé fújt a szél, de úgy ítéltük meg, hogy nem veszélyes tüzet gyújtani. A lángok mégis átterjedtek a szomszéd telkére. Amikor ezt Krisztián, a gazda észrevette, vadul ordibálni kezdett velünk, majd úgy döntött, hogy az életünk munkájával megszerzett otthonunkat lerombolja a traktorral – kezdte a családja megélhetését közmunkásként biztosító asszony. Mária éppen az utcai részen tartózkodott, amikor látta, a mezőgazdasági gép egymás után dönti ki a kerítés tartóoszlopait, majd rövid tolatás után ismét megindul, hogy a teraszt is megsemmisítse. Az óvó anya tudta, nagy a baj, és mindenképpen el akarta kerülni a tragédiát.

– Ráüvöltöttem Krisztiánra, hogy fejezze be, amit tesz, hiszen Zsolt bent alszik a szobában. Ha nem lépek közbe, lehet, hogy most éppen a fiam temetését kell szerveznem – mondta Mária még két nappal később is a történtek hatása alatt. Fontosnak tartotta elmondani, a lángok megfékezését maga kezdte meg hólapáttal, és mire a tűzoltók megérkeztek, már alig maradt feladatuk.

Zsolt egy külsőre jámbornak tűnő fiatalember, de érdeklődésünkre kinyilvánította: ugyan általában kerüli a balhés helyzeteket, de Krisztián ámokfutását nem hagyja annyiban.

Ezzel a traktorral esett neki a háznak Krisztián Fotó: Police.hu

– Úgy döntöttem, minimum megverem, de… – még folytatta volna, de az asszony, akinek létét köszönheti, közbeszólt.

– Azt nem szabad, fiam, mert még te mész börtönbe!

Ebbe a férfi beletörődött, de leszögezte: az emberölési kísérletet aljas tettnek tekinti.

– Meg is halhattam volna! Ahhoz ragaszkodom, hogy a szomszéd legalább megtérítse a kárunkat – magyarázta a munkanélküli férfi. Mária elmondása szerint egyébként Krisztián a rombolás után megbánta tettét, elnézést kért, és ígéretet tett rá, hogy újraépíti az ingatlant.

Ezen az ágyon aludt Zsolt, amikor a szomszéd nekirontott az otthonának Fotó: Végh István/Bors

– Most rokonoknál lakunk! Kényelmetlen helyzet, de a házunkban nem merünk hosszabb időt tölteni. Biztosan tudható, hogy életveszélyes – közölte a családanya, és hozzátette, a konfliktust békésen szeretné rendezni.

A környékbeliek szerint egyébként Krisztin nem véletlenül pöccent be. A szóban forgó területen a közelmúltban többször is ki kellett hívni a katasztrófa-védelmiseket.

Máriáék a Borsnak azt mondták, hogy emberölési kísérlet címen tettek feljelentést, a rendőrségi közleményben viszont az áll, hogy a beismerő vallomást tevő elkövető ellen rongálás miatt indult eljárás.