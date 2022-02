„Tóth Csabának minimum 250 millió forintot adtam át”

Fuzik Zsolt, a zuglói parkolási cég egyik befolyásos munkatársa a nyomozók előtt részletesen beszámolt arról, hogy ki, mikor, milyen összegű korrupciós pénzt kapott a SIS Parking Kft. profitjából. A férfi vállalta a hazugságvizsgálatot is. A poligráf szerint Fuzik igazat mondott, amikor a bűncselekmények részleteiről beszélt.

A Magyar Nemzet birtokába került újabb jegyzőkönyv-részletek szerint Horváth Csaba polgármesteren kívül Tóth Csaba szocialista honatya is busásan részesült a szóban forgó összegekből.

A két politikus a zuglói parkolási cég profitjának felét tehette zsebre, ezen kívül Horváth Csaba külön is kért vesztegetési pénzt.

A kifizetéseket fiktív számlák kibocsátásával fedezte a SIS Parking Kft. Polt Péter legfőbb ügyész befolyással üzérkedés bűntettének és más bűncselekmények gyanúja miatt pénteken kezdeményezte Tóth mentelmi jogának felfüggesztését.

Fuzik Zsolt gyanúsítotti vallomása szerint 2009 óta ismerte Horváth Csabát, amikor előbbi a BKV informatikai igazgatója, utóbbi pedig főpolgármester-helyettes volt. A zuglói parkolási szerződésről 2016-ban kezdtek tárgyalni, Horváth ekkor mutatta be Tóth Csabának Fuzikot, a trió a budai Rózsakert Bevásárolóközpontban találkozott először. A két szocialista politikus Fuziknak azt ajánlotta, hogy az általa képviselt SIS Parking Kft. akkor nyerheti meg a zuglói parkolás-üzemeltetési munkákat, ha a cég a profit felét visszaosztja. – Elhangzott ezen a megbeszélésen, hogy a kiírás a mi instrukciónk alapján, az általunk átadott műszaki anyagokkal és gazdasági feltételekkel történik meg – fogalmazott.

A SIS Parking Kft. végül két szerződést nyert el Zuglóban. Az egyik szerint a cég 2017 és 2019 júliusa között karbantartotta, tisztította és kiürítette az automatákat, valamint szállította az összegyűlt pénzt. A másik megállapodás egy parkolási szoftvert üzemeltetésére vonatkozott.

Fuzik Zsolt beszélt arról is, hogy

Horváth Csabával később volt még egy négyszemközti találkozója, ahol a politikus kijelentette, hogy ő külön szeretne még további havi hárommillió forintot kapni. Ezt az összeget csupán néhány hónapig vehette át a jelenlegi polgármester, ugyanis Zuglóban bevezették a hétvégi ingyenes parkolást, így a társaság bevétele jelentősen csökkent.

A vallomásból kiderült az is, hogy a SIS Parking befolyásos munkatársa jegyzeteket készített a vesztegetési pénzek átadásáról, a helyéről és a pontos összegekről.

Horváth Csaba különmillióit a Kálvin téri California Coffee Company kávézónál adta át Fuzik Zsolt. Tóth Csaba havi 10-15 millió forintot kapott, amelyet a Budakeszi úti Öko Lakópark egyik ingatlanában vett át.

A pénzek átadásakor más tanú nem volt jelen, ám a parkolási cég ügyvezetője Sz. Zoltán Fuzikkal közösen számolta át az összegeket, és tudta, hogy kinek adják át.

Fuzik Zsolt szerint Horváth Csaba elintézte, hogy SIS Parking által kibocsátott számlák mindig rendesen, időre ki legyenek fizetve, illetve segített más nehézségek „elsimításában” is. Mindemellett, amikor szóba került, hogy kiterjesztenék a parkolási övezetet, akkor Horváth Csaba azt ígérte, segít majd elintézni ezt a Fővárosi Önkormányzatnál.

Az ügyészek azon kérdésére, hogy Tóth Csaba miben nyújtott segítséget, Fuzik úgy válaszolt: „látszott, Tóthnak komoly befolyása van az önkormányzatnál.” – Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy amit ő mond, az úgy is történik – emelte ki. Lényeges körülmény, hogy ebben az időszakban még Karácsony Gergely volt Zugló polgármestere.

Fuzik beszámolt egy olyan epizódról is, amely jól mutatja a két szocialista politikus gondolkodásmódját. – Ősszel a parkolóhelyekre rengeteg falevél hullott, ennek eltakarítása a szerződés szerint a SIS Parking feladata lett volna, ám nem kellett megcsinálni, mivel ennek magas költsége csökkentette volna a nyereséget és így a vesztegetési pénz mennyiségét is – mondta.

A két prominens MSZP-s politikus között meg is romlott a viszony egy időben, ugyanis Fuzik Zsolt jelezte Tóth Csabának, hogy Horváth külön is kapott összegeket. – Ebből volt egy kis feszültség, Tóth Csaba felháborodott, mivel a neki átadott pénzből is kapott Horváth, aki pedig felelősségre vont engem, hogy miért beszélek Tóth Csabának a neki juttatott összegről – ecsetelte a történteket Fuzik. Hozzátette: azt nem tudja, hogy a két politikus milyen arányban osztozott.