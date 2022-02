Milliók ámulnak a nő terhességén: 8 hónaposan még bikiniben sem látszik semmi!

Nem véletlenül jár közel 6,5 milliós megtekintésnél egy ausztrál édesanya videója: ugyanis kamera elé állt a terhessége ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik hónapjában is, terheshasat azonban egyszer sem tudott felmutatni. Még bikiniben sem látszott semmi. Mindenórásként is csak akkora pocakja volt, mint másnak pár hónap terhesség után.

A nő a Daily Mailnek elárulta: sajnos ennek ellenére nem volt leányálom a gyerekvárás, egy idő után nagyon fájt a háta, ráadásul az orvosokat is folyamatosan összezavarta, hogy akkor most hanyadik hónapban is jár.

Végül videóval kellett bizonyítania: igenis született gyereke, nem átverés volt a babavárás.