Most jelentették be: Ide költözik a Szadáról elüldözött Szafari Park

Jó hír érkezett azoknak az állatszeretőknek, akik nem szűk ketrecekben akarják látni az egzotikus állatokat! Hosszú hónapok után végre megoldódott a Richter Safari Park lakhatási problémája, a Szadáról elűzött autós szafari mostantól Nagykőrösön működik.

Fotó: Richter Safari Park

Korábbi életterüknél jóval nagyobb, több mint harminchektáros területre költöznek a Magyar Nemzeti Cirkusz vadállatai, akik a nemzetközi állatvédelmi irányelveknek megfelelően a cirkuszi munkát maguk mögött hagyva szafariban tölthetik megérdemelt pihenésüket. 2022 egyik kiemelt turisztikai látványossága, Magyarország egyetlen autós szafari- és élményparkja április 14-től várja látogatóit Nagykőrösön, Budapesttől kevesebb mint egy órányira.

Fotó: Richter Safari Park

„A Richter Safari Park egy folyamat eredménye, mely során a modern állatvédelmi elvárásoknak teszünk eleget: családtagként szeretett vadállatainkat kivonjuk a cirkuszi munkából.

- mondta Ifj. Richter József cirkusz- és szafaripark igazgató. - A parkban számukra ideális környezetben folytathatják életüket, miközben a közönséggel való kapcsolatuk is megmarad. A jóllétüket szolgálja az is, hogy továbbra is megszokott ápolóik gondoskodnak róluk. Sajátjaink mellet lehetőségünk lesz más cirkuszok állatait is befogadni, akár külföldről is. Időt és energiát nem kímélve, több mint egy éve készülünk a megnyitóra. A nagykőrösi szafari létrehozásával - amelyhez már az állatkerti engedélyt is megkaptuk - gyerekkori álmom válik valóra." - folytatta Richter József, aki azt is elárulta, hogy lovakkal és egyéb háziállatokkal természetesen továbbra is folytatják a cirkuszi előadásokat. A Magyar Nemzeti Cirkusz országos turné premierje március 11-én lesz - idén először vadállatok nélkül - Budapesten.

Fotó: MTI

A parkban közel kétszáz állat éli mindennapjait szabadon, amelybe mi is bepillantást nyerhetünk saját autóinkból. A közel három kilométer hosszú útvonalon valódi szafarihangulat várja az érkezőket.

„2020-ban nyitottuk meg Magyarország első és egyetlen autós szafariparkját Szadán, amely hatalmas népszerűségre tett szert. A látogatók többsége újra visszatért hozzánk, hogy ismét átéljék az egyedülálló élményt. Egy év kihagyás után új, végleges helyre költöztünk. A helyszín kiválasztásakor elsődleges szempont volt, hogy biztosítani tudjuk az összes vadállatunk számára az ideális környezetet, ahol természetközeli, tágas területen, kellemesen élhetik mindennapjaikat, miközben a közönséggel való kapcsolatuk is megmarad. Körültekintő keresést követően Nagykőröst választottuk, ahol még szebb, még nagyobb hely áll rendelkezésre számukra. A park kedvező elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető, Budapestről autóval kevesebb mint egy óra alatt elérhető." – meséli Ifj. Richter József, aki hozzátette: "A nagykőrösi Richter Safari Park egy egyedülálló látnivaló lesz nemcsak az országban, de Közép-Európában is.”

Fotó: Bors

A hatalmas területen az autós szafari mellett egy élményparkot is létrehoztak, ahol egész napos programok várnak mindenkit. A harmincméteres óriáskerékről, a Safari Eye-ról madártávlatból csodálhatjuk meg az elénk terülő egzotikus látványt; az állatsimogatóban az autóból kiszállva közvetlen közelről lehet találkozni olyan állatokkal, mint például a kenguru vagy a láma. Emellett a cirkuszsátorban az artisták naponta többször, negyvenperces műsorral szórakoztatják a nagyérdeműt, és a műsor végén a gyerekek kipróbálhatják a cirkuszi eszközöket. Lesz elefántos bemutató és a Dinóparkban a közel hatvanöt millió évvel ezelőtt kihalt dinoszauruszok életét ismerhetjük meg. A sok érdekes program és látnivaló után egy kellemes sétára is lehetőség van a területet körülölelő tó partján; a játszótéren dodzsem, körhinták és ugrálóvárak várják a gyermekeket; az élménydús nap végén pedig a büfében ehetünk és ihatunk egy jót.