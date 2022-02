Megbukott Karácsony kamubizottsága

Jogszerűtlen a Karácsony Gergely által kezdeményezett, a Fővárosi Közgyűlés által felállított vizsgálóbizottság, amely az V. kerületi ingatlanértékesítéseket akarja kivizsgálni. A kormányhivatal is megállapította, hogy Karácsony Gergely bosszúbizottságának se jog-, se hatásköre nincs más kerületek ügyeit vizsgálni, írja a Magyar Nemzet. Korábban az V. kerületi önkormányzat a lap hasábjain cáfolta meg a főpolgármester vádjait, amely szerint a fideszes vezetésű kerület nem adott lehetőséget a fővárosnak az elővásárlásra.

„A kezdetektől fogva mondtuk, de most már a kormányhivatal is megállapította, hogy Karácsony Gergely bosszúbizottságának se jog-, se hatásköre nincs más kerületek ügyeit vizsgálni. A kormányhivatal kimondta: a főváros nem hozhatta volna létre a kerületeket vizsgáló bizottságot” – közölte a Budapesti Fidesz. Mint írták: már a januári közgyűlésen is felhívták Karácsony Gergely főpolgármester és a baloldali képviselők figyelmét, hogy a bosszúbizottságuk jogszerűtlen, de ismét nem hallgattak a kormánypárti képviselőkre.

„Nekik ugyanis fontosabb volt, hogy eltereljék a botrányos Városháza-ügyről a figyelmet. Most viszont már nem lehet több kifogása Niedermüller Péternek, a VII. kerület polgármesterének sem: indítson saját kerületében vizsgálatot, amennyiben problémát észlel! Úgy, ahogy erre minden lehetősége megvolt az elmúlt két és fél évben is” – közölte a fővárosi Fidesz–KDNP-csoport utalva arra, hogy a VII. kerületben számos ingatlanértékesítés történt, amelyet nem tartottak kivizsgálására méltónak a fideszes vezetésű V. kerület ingatlanértékesítéseivel szemben.

Mint írták mindössze hangulatkeltés, hogy a főváros élni akart az V. kerületi ingatlanok elővásárlási jogával. Belváros-Lipótváros ünkormányzata a szabályoknak megfelelően lehetőséget biztosított a fővárosi önkormányzatnak: az elővásárlási jog gyakorlásához szükséges információkat időben közölte a fővárossal, amely viszont késve, csupán a határidő leteltét követően hozta meg döntését, feltehetően azért, hogy a Városházát érintő ingatlanbotrányról eltereljék a figyelmet.

Az V. kerületi önkormányzat lapunknak korábban elmondta: az ingatlanértékesítések során mindenkor a működésére vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával jár el. Ez vonatkozik az értékesített ingatlanok vételárának kialakítására is és az ingatlanok pályázati úton történő értékesítése esetén a pályázat meghirdetésére is.

A fenti tényeket kívánja elferdíteni Karácsony Gergely és a fővárosi baloldal, amely azt állítja, hogy az V. kerület kijátszotta a fővárost, és strómanoknak értékesítettek belvárosi ingatlanokat.

Ezért a Fővárosi Közgyűlés baloldala felállított egy újabb vizsgálóbizottságot, amelybe a Fidesz–KDNP-frakció nem delegált tagot. A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának akkori véleménye szerint ez csak egy „bosszúbizottság”, amely a Városháza-ügy botrányáról hivatott a figyelmet elterelni. A fővárosi önkormányzatnak ugyanis semmilyen hatás- és jogköre nincs más önkormányzatok vagyongazdálkodásával kapcsolatban.