Márky-Zay kedvenc milliárdosa 1 milliárdért ünnepelte a születésnapját: Bige László meghívta Rod Stewartot

Azt nem tudni, hogy maga Márki-Zay ott volt-e a 200 fős vendégseregben, de hogy barátját, Bige Lászlót a koncert végén, extra milliókért személyesen a világsztár köszöntötte, azt egy kiszivárgott, telefonnal készített videófelvétel bizonyítja. A Bors információi szerint egy ilyen személyes köszöntés külön tételként szerepel az elszámolásban és a világsztár csak ezért – nem a fellépésért! - átlag 100 000 dollárt, azaz körülbelül 30 millió forintot kér.

Magának a fellépésnek az ára ennek a sokszorosa. Több évvel ezelőtt a londoni Daily Telegraph írt azokról a művészekről, akik vállalnak fellépést magán partikon milliárdosoknak. A listán akkor 1 millió 500 ezer dollárral szerepelt Rod Stewart. A pandémia azonban ezen a piacon is felsrófolta az árakat. Ma már minimum 2, 5 millió dollárért vállal ilyen fellépéseket.

A Bors úgy értesült, hogy Rod Stewart hozzávetőleg 1 órás koncertet adott Bige kedvéért és a 30 milliós pluszért bevállalta, hogy személyesen is felköszönti Márki-Zay Péter szponzorát.

Rod Stewart plusz 30 millióért felhívja Bige Lászlót a színpadra, még a hátát is megveregeti

Vokalistákat és profi zenészeket is szállított Magyarországra a Bige László által fizetett magánrepülő, akár egy nagyszabású stadionkoncertre.

Rod Stewart magánrepülővel és egy komplett zenekarral érkezett. Bige László csak szórta a 100 milliókat

Összességében csak ez a fellépés 700 milliójába „fájhatott” Bigének és akkor még nem beszéltünk a 250 fős válogatott vendégsereg ellátásáról. A dínom-dánom költségei a helyiségbérleti díjjal együtt könnyen elérhették a 300 millió forintot,

így összességében legalább 1 milliárdot tapsolt el a Márki-Zayt finanszírozó vörösbáró.

Elképesztő luxuserődben él a műtrágyakirály, Gyurcsányék pénzembere

Nyíregyháza közelében található Bige László hatalmas birtoka. Van itt minden: speciális vizesárok, helikopterleszálló, saját vadaspark, tórendszer hidakkal és őrszázad, quadokkal felszerelve.

A magát Gyurcsányék mellett egyértelműen elkötelező, a baloldalt nyíltan pénzelő Bige László Magyarország egyik leggazdagabb embere, igazi oligarcha. Övé a Péti Nitrogénművek, egyeduralkodónak számít a stratégiai fontosságú műtrágyagyártásban, de a szolnoki Tiszamenti Vegyiműveknek is tulajdonosa.

Bige László tényleg igazi vörösbáró, aki Horn Gyula miniszterelnöksége alatt, az ő támogatásával lett milliárdos. Ahogy ő maga fogalmazott, Medgyessy Péter miniszterelnökként is csak „Péterkém"-nek szólította. Vagyonával szeret kérkedni: imádja a luxushelikoptereket.

Magyarország egyik leggazdagabb embere régóta nem titkolja, hogy ő Gyurcsány és Márki-Zay legfontosabb pénzembere. Ez már akkor kiderült, amikor idén kora tavasszal küldöttségbe ment hozzá Gyurcsány korábbi államtitkára, Horn Gábor, akit egy közlekedési baleset buktatott le.

A saját kertjében vadászhat

Bige László úgy él, mint egy király, több milliárdot érő birtokából földi halandók számára megközelíthetetlen erődrendszert építtetett, amit betonburkolatú vizesárok, megfigyelőrendszerrel felszerelt masszív kerítés és milliós quadokkal ellátott őrszázad véd a hívatlan látogatóktól.

A több ingatlan összevonásával létrehozott nagybirtok központi területe 46 hektár, azaz közel félmillió négyzetméter. Csak az összehasonlítás kedvéért, ez 20 százalékkal nagyobb mint a kaliforniai Disneyland területe.

A birtok közelébe sem mehet senki, az elektromos védőrendszer azonnal riasztani kezd. Bige egy quados őrszázaddal is védi magát, testőrei előírt menetrend szerint 10 percenként körbemotorozzák a birtokot és jelentenek a parancsnoknak.

És ez még nem minden. A quados őrszázad egy speciális magánkörúton a dupla kerítés között vezető leaszfaltozott védőgyűrűn járőrözik. Ehhez hasonló megoldást alkalmaztak a kommunizmus idején az osztrák-magyar határon.

Nyilvánvaló a kérdés, hogy vajon mit rejteget ennyire, mitől fél Gyurcsány és Márki Zay pénzembere?

Az elképesztő gazdagság talán leginkább a saját, házi vadasparkban testesül meg, Bige László több száz őzet, szarvast, vaddisznót zsúfolt be a saját kerítése mögé. Ilyet utoljára Magyarországon csak az Anjou-királyok engedhettek meg maguknak.

Bige helikoptere, saját állítása szerint, hozzávetőleg 3 milliárd forintot ér. Ő maga mondta el egyszer, hogy Afrikában vadászik is a helikopterről.

A baloldali milliárdos házát nyilvánvalóan tudatosan elrejtették az erdőben, még a levegőből is nehéz kivenni.

Hogy milyen lehet belülről a milliárdos hatalmas háza, azt Gyurcsány-párti politikusokon kívül például Gulyás Márton, a jogerősen elítélt hírhedt-középület-rongáló is tudhatja. Őt ugyanis néhány hónapja ugyancsak vendégül látta a baloldali milliárdos. Az alábbi felvétel ekkor készült.

Hamisított pólókkal kezdte

Műkincsekkel teli kastélyt rejt a hatalmas birtok

Bige László 1958-ban született Nagyváradon. Elsőként sportmárkák emblémáit kezdték el pólókra szitázni, saját elbeszélése szerint a hamisított pólókból éjjelente akár ezret is készítettek, így az akkori havi fizetés ötszörösét is megkereste. Magyarországra 26 évesen érkezett. Először a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Dombrádon telepedett le, ahol kajakedzőként dolgozott. Pénzéhes, ügyeskedő énje azonban itt sem bírt magával. A szomszédoktól kért kölcsön, amivel Hollandiá­ban élő nővéréhez utazott, ahol használt ruhákat vásárolt, hogy eladja itthon. Ő maga mondta el, hogy a külföldön pár száz forintért megszerzett bundákat itthon több ezerért adta el. Bige ezután nagyobb sebességre kapcsolt, és már nemcsak ruhákkal, hanem vegyipari anyagokkal, műtrágyával, mosószerrel és üvegipari alapanyagokkal, valamint autógumival is kereskedett. Szocialista kapcsolatai révén ő lett a romániai Caola kizárólagos forgalmazója, 1996-ban már ő bonyolította le a legnagyobb forgalmat a vegyiparban Magyarország és Románia között. Már milliomosnak számított, amikor 1996-ban sor került a Tisza Menti Vegyiművek privatizációjára. Bige ekkor levelet írt a miniszterelnök Horn Gyulának, aki szólt Csiha Judit privatizációs miniszternek, hogy kapja meg a TVM-et.

Gulyás Mártonnak adott interjújában azt sem titkolta,hogy a baloldali elit minden fontosabb tagjával vadászott már.