Márki-Zay megy előre az úton, amit Gyurcsány kijelölt számára

Az ellenzék kész a kormányzásra – jelentette ki pénteken, online közvetített évértékelő beszédében a bukott miniszterelnök. Gyurcsány ezzel ismét bizonyította, hogy ő a baloldal vezére: ő tartott először évértékelőt, ő adott irányt először, ő mondta ki azt is először, hogy készek a kormányzásra. Ő jelentett ki azt is, hogy jelöltjük, Márki-Zay Péter kész elfoglalni a miniszterelnöki bársonyszéket - gyűjtötte össze a Ripost.

Csütörtök délután a fasisztákat és kommunistákat is képviselő szivárványkoalíció jelölte, Gyurcsány kesztyűbábja is megtartotta a maga évértékelőjét és nem okozott se meglepetést, se csalódást. Nem hazudtolta meg mesterét, nem tért le a Gyurcsány által kijelölt útról és pontosan mondta fel a Gyurcsány-Bajnai kormányok ihlette programját. A totális meghátrálást, a kudarcos múltba való visszatérést - és az álságos baloldali ígérgetéseket.

Gyurcsány Ferenc bábja összevissza beszédében a gyalázkodás és az alaptalan ígérgetés között, csak pont a baloldal valódi programjáról nem beszélt. De az elmúlt hetek önleleplezései pontosan megmutatták, hogy mire készülhetünk, ha újra a baloldal kerülne kormányra:

Megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat

Márki-Zay Péter, a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnök-jelöltje több alkalommal is támadta a 13. havi nyugdíjat. Volt, amikor felelőtlen lépésnek nevezte a 13. havi nyugdíj visszaadását, máskor „veszélyesnek„ minősítette. A 13. havi nyugdíjat 2009-ben vette el Gyurcsány javaslatára a Bajnai-kormány, ezért viszont Márki-Zay többször megdicsérte Bajnai Gordont. Mindeközben a kormány a novemberi nyugdíjprémium és a januári nyugdíjemelés után megkezdte a 13. havi nyugdíj kiutalását is.

Eltörölnék a rezsicsökkentést

A baloldal miniszterelnök-jelöltje korábban többször kikelt a 13. havi nyugdíj ellen. Márky-Zay szerint az a baj, hogy rendkívül nehéz megszüntetni a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést. MiniFeri közösségi oldalán jelentette be, a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amelyet Orbán Viktor kitalált, nem szeretné fenntartani.

Megszüntetnék az üzemanyagár stopot

A Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal üdvöskéje szerint a benzinár maximalizálása épp úgy rossz, mint a rezsicsökkentés. „A benzinár is elég aktuális probléma. Mihez kezdene vele? Márki-Zay: Vannak szokatlan, piaci alapon nehezen indokolható lépések válsághelyzetben, de tartósan végtelenül károsnak tartom, ha a piaci folyamatokba az állam felelőtlen módon akar beleavatkozni.

Fizetőssé tennék az egészségügyet

Magánkézbe adná az egészségügyet Márki-Zay Péter – derül ki egy korábbi videóból, amelyen a baloldal miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott: „Meg vagyok győződve róla, hogy ezen az állapoton, ami ma van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet. Az egy másik kérdés, hogy természetesen nem a biztosítást kell magánosítani.” A politikus úgy gondolja, hogy a megoldást az úgynevezett single payer rendszer, tehát az egybiztosítós rendszer jelenti.

Eltörölnék a minimálbért

A baloldal kormányfő-jelöltje szerint a minimálbérnek rengeteg hátránya van. Úgy véli, ha túl magas a minimálbér, akkor a vállalkozók nem fognak alkalmazni embereket, mert nem éri meg nekik, ezért pedig éppen a legképzetlenebbeknek soha nem lesz munkájuk. Szerinte a minimálbér emelése nyomorba taszítaná az országot.

Ha felemelnénk a minimálbért ötszázezer forintra – fogalmazott Márki-Zay –, az tragédiát okozna az országnak. Egy ilyen, a legalapvetőbb közgazdasági logikát is nyilvánvalóan nélkülöző kijelentésért középiskolában is megbukna, hisz a minimálbér meghatározásánál az adott ország termelékenységének szintjéből lehet csak kiindulni.

Egyből eltörölnék a gyermekvédelmi törvényt

Nem akar válaszolni a népszavazás „ostoba” kérdéseire a baloldal miniszterelnök-jelöltje – Márki-Zay Péter erről az M1 riporterének beszélt azok után, hogy az országgyűlés elrendelte a népszavazás kiírását. A politikus leszögezte, hogy ha hatalomra kerül, akkor eltörli a gyermekvédelmi törvényt. A baloldal miniszterelnök-jelöltje tovább elmondta, hogy egyszerűen nem hajlandó voksolni a gyermekvédelmi népszavazáson, és el se megy rá.

Beengednék a migránsokat

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke és baloldali szövetségesei politikáját képviseli az ellenzéki előválasztáson megválasztott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök jelöltje rendszeresen kiáll a migráció mellett, nyíltan beszél a migráció előnyeiről és arról, hogy be kell fogadni a migránsokat, integrálni kell őket.

Fidesz: A Gyurcsány-show mai adását láthattuk

A Gyurcsány-show mai adását láthattuk: egy rendkívül kínos epizódszereplő áll a baloldal színpadán, aki mögött valójában Gyurcsány és Bajnai akar visszatérni a hatalomba - reagált a nagyobbik kormánypárt a baloldal miniszterelnök-jelöltjének beszédére.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje azokat a Gyurcsányékat akarja hatalomra segíteni, akik egyszer már tönkretették a magyar gazdaságot, elvették a 13. havi nyugdíjat, egekbe emelték a rezsi árát, munkanélküliséget és megszorításokat hoztak a magyarokra - emelték ki.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje az elmúlt hetekben már ismertette a baloldal valódi programját: megint el akarja törölni a rezsicsökkentést, a családi adórendszert, a minimálbért és fizetőssé tenné az egészségügyet.

”Beengedné a migránsokat és az LMBTQ-propagandát is!”

Naponta sértegeti a választókat, a vidékieket, a falusiakat, a nőket, a külhoni magyarokat, a fogyatékkal élőket, listázni akarja a zsidókat, a cigányokat, a hatalom reményében örvendezik az idősek halálán, képviseli a fasisztákat és a kommunistákat. Zagyva, összevissza beszéde nemcsak kínos, de komoly veszélyt jelent Magyarország biztonságára is.

Nagy Ervin: Egy fékezett habzású Gyurcsány Ferencet kaptunk Márki-Zay Péter személyében

Már az évértékelőre való készülődés is hűen tükrözte azt a zűrzavart, ami a baloldal miniszterelnök-jelöltjének kampányát ez idáig is jellemezte. Egy héttel ezelőtt még sem az időpont, sem a mondanivaló nem volt világos, ahogy a kampányrendezvény célját sem sikerült pontosan meghatározni - írta lapunknak Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője Márki-Zay Péter évértékelőjére reagálva.

A baloldali együttműködésben tapasztalható zavarok, a résztvevők közötti konfliktusok miatt azt az előzetes ígéretet sem tudták teljesíteni, miszerint Márki-Zay Péter ezen a rendezvényen mutatja be a végső kormányprogramot - emelte ki az elemző.

Továbbra sincs vízió, nincs jövőkép, de még az országos lista sem állt fel. Ezeket a problémákat az sem orvosolta, hogy az egyes pártok vezető politikusai egyfajta biodíszletként szerepeltek a színpadon.”

Márki-Zay Péter stábja szigorúan figyelt arra, hogy a beszédben semmi kivetnivaló ne legyen, számukra a legfontosabb cél, a kockázatok csökkentése volt, illetve azoknak az aknamezőknek az elkerülése, amire az elmúlt időszakban a baloldal miniszterelnök-jelöltje többször is rálépett.

Nem esett szó arról, hogy mi volt a célja azzal, hogy az elmúlt hónapokban szinte minden társadalmi csoportot megsértett.

Továbbá arra is kínosan ügyelt, hogy még utalás szintjén se kerüljön szóba a rendszerváltoztatás óta az egyik legbotrányosabb kijelentés, miszerint Márki-Zay Péter külön-külön is a kommunisták és a fasiszták képviseletére is készül. Márki-Zay Péterben semmi izgalom nincs - jelentette ki lapunknak Nagy Ervin.

Hozzátette: Ha épp nem sérteget valakit, tulajdonképpen ő is csak egy tipikus baloldali politikus, aki olyan közhelyeket ismétel meg, amelyeket az elmúlt időben Gyurcsány Ferenctől hallhattunk.

A különbség az, hogy míg Gyurcsány szenvedéllyel és „népvezéri karizmával” igyekszik fellépni és megtéveszteni a választópolgárokat, addig Márki-Zay Péter hozzá képest csupán egy unalmas csinovnyik - tette hozzá.

Kijelenthető, hogy végül is egy „fékezett habzású” Gyurcsány Ferencet kaptunk Márki-Zay Péter személyében, aki ugyan akadozva, sokat bakizva, de kockázat és ezúttal komolyabb sértegetés nélkül felmondta az ellenzék sablonszövegét - szögezte le lapunknak a XXI. Század Intézet elemzője.

Mindebből arra lehet következtetni, hogy Márki-Zay Péter politikai értelemben légüres térbe került, továbbra sincs mögötte komoly politikai erő, a közelmúltban produkált gyenge teljesítménye, illetve a botrányos és sértegető hangneme miatt elfordultak tőle a szimpatizánsok - foglalta össze.

A képlet – ha úgy tetszik – valójában egyszerűsödött: ha az ellenzék veszít április 3-án, akkor Márki-Zay lesz a bűnbak, ha nyernek, akkor pedig senki nem lesz, aki támogatná őt. Se így, se úgy nem lesz miniszterelnök Márki-Zay Péter - zárta elemzését Nagy Ervin.