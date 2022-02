Márki-Zay lenézi és sértegeti a vidékieket

Márki-Zay Péter az elmúlt hónapokban több alkalommal tett sértő megjegyzéseket a vidéken élő emberekre. Az egyik botrányos kijelentése december 6-án hangzott el a közösségi oldalán közzétett videóban, ahol arról értekezett, hogy a vidéki emberek tudatlanok, buták. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal jelöltje így fogalmazott:

„Azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy '18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítják a falusi, egyszerű tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat, ezt a hibát most nem fogjuk elkövetni, akkor sem, ha ez egyes ellenzékieknek nem tetszik."

Egy másik hétvégi videójában ismét a migráció témakörében Márki-Zay arról beszélt, milyen fontos, hogy az utolsó faluban is „mindenkinek kinyíljon a lámpa a fejében."

Később tovább sulykolta a baloldali propagandát a migrációval kapcsolatban, mondván, hogy „ha ezt nem juttatjuk el mindenkihez, akkor még mindig rendkívül sok szerencsétlen, megtévesztett, tájékozatlan vagy ostoba ember emiatt fog a Fideszre szavazni." A baloldal jelöltje ezzel arra a hazugságára utalt, hogy „a Fidesz telepít be migránsokat", ezt akarja eljuttatni mindenkihez. Ismert, hogy Márki-Zay olyan plakátokat jelentetett meg országszerte, amelyeken azzal vádolja a kormánypártokat, hogy több mint 50 ezer „migránst telepítettek be". Csakhogy migránsokról szó sincs. Több mint 38 ezren érkeztek hozzánk Európából, több mint 12 ezren Ázsiából és több mint 2700-an Amerikából. Az érkezettek és letelepedettek több mint fele külhoni magyar (a többi nagyrészt befektetni vágyó, vagyonos ember), vagyis

Márki-Zay, miközben Ázsiából és Afrikából érkező, képzetlen gazdasági bevándorlókat akar befogadni, lemigránsozta a külhoni magyarokat.

Bocsánatkérés helyett újabb sértegetés

A baloldal kormányfőjelöltje akkor is megsérti a vidéki embereket, amikor állítólag bocsánatot akar kérni egy korábbi sértésért. Jó példa erre a 2021. decemberi videója: „Még egyszer, az, hogy vannak vidéken tudatlanok, és a Fidesz ezekre építi a kampányát, ez nem azt jelenti, hogy minden vidéki tudatlan.

Nyilvánvalóan sem én, sem a legtöbb polgármester nem az

– mondta Márki-Zay Péter, a baloldal jelöltje, aki szerint tehát a vidéki fideszesek mindenképp tudatlanok, de nagyrészt a nem fideszesek is.

Minden utólagos magyarázkodásában újabb sértő megjegyzésekkel illeti Márki-Zay Péter azokat, akiket korábban becsmérelt. A december 12-i Facebook-oldalán közzétett videójában azt igyekezett bizonygatni, hogy azok a polgármesterek is ostobák, akik tiltakoztak ellene a vidéki embereket sértő mondatai miatt.

A baloldal jelöltje így fogalmazott: „Ez csak azért izgalmas, mert én egy vidéki polgármester vagyok. Tehát hogyha valaki ezek közül a polgármesterek közül elhitte, hogy én a vidékieket tudatlannak és ostobának tartom, az tényleg tudatlan és ostoba. Az, hogy vannak vidéken tudatlanok és a Fidesz ezekre építi a kampányát, nem azt jelenti, hogy minden vidéki tudatlan. Nyilvánvalóan sem én, sem a legtöbb polgármester nem az" – sértegette tovább közvetve a vele egyet nem értőket.

„Bunkó vidékiek"

A baloldali jelölt a december 12-i videójában – amikor magyarázni próbálta a migrációval kapcsolatos álláspontját – úgy fogalmazott: "ez ugyanolyan félreértés, kedves liberális barátaim, mint amikor a fideszesek azt állítják, hogy én a vidékieket bunkónak nevezem. Nem! Az, hogy vannak vidéken bunkók, az nem azt jelenti, hogy minden vidéki bunkó". Azt már láttuk, hogy ez mit jelent Márki-Zaynál: azt, hogy saját magát és néhány másik polgármestert nem tekinti bunkónak.

A magyarázkodása önmagában is azt mutatja, hogy lenézi az embereket, hiszen alpári jelzőkkel illet egész társadalmi csoportokat, akikről úgy gondolja, hogy nem elég tájékozottak, vagy ahogy még nevezni szokta őket: tudatlanok, ostobák.

Baloldali propagandakiadványok a falusiaknak

Márki-Zay Péter a régóta ismert felsőbbrendű, a vidékieket lenéző baloldali meggyőződést képviseli minden megszólalásában. Jó példa erre, amikor azt mondta:

„[...] hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni."

Meggyőződése tehát, hogy a „buta" vidékieket nekik kell felvilágosítaniuk eljuttatva a propagandájukat a falvak népéhez, mintegy megszállva a falvakat.

"Tessék örökbe fogadni egy települést vagy egy fél települést vagy néhány utcát, néhány lépcsőházat" – magyarázta egyik élő Facebook-videójában Márki-Zay Péter. A felvételen a téma az a mozgalom volt, amelynek lényege, hogy a baloldali propagandát úgy kell eljuttatni vidékre, hogy kinyomtatnak egy újságot és elviszik oda.

"Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a félrevezetett emberekhez eljuttassuk az igazságot" – mondta Márki-Zay a videóban a vidéki emberekre utalva. Nemrég került elő egy videó, amelyen Márki-Zay arról beszélt, hogy egy aktivistája megpróbálta megváltoztatni néhány vidéki ember politikai gondolkodását, de csak kevés volt köztük, aki reggel tíz órakor nem volt részeg vagy agymosott.

A baloldali jelölt által megfogalmazott gondolat rímel arra, amelyet a baloldal terjesztett 2018-ban, az akkori választási vereség után. Szerintük ugyanis „vidéken nincs internet", az ottani emberek így nem ismerhetik az „igazságot", ezért vesztett a baloldal – mondták.

Márki-Zay Péter sajtósaitól megkérdezték, hogy a baloldali miniszterelnök-jelölt szándékozik-e bocsánatot kérni a vidéki emberektől sértő kijelentései miatt, de eddig nem válaszoltak.