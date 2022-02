Egymillióval kezdtem új életet, most 5 milliárd van a számlámon

Noha nem volt boldogtalan a gyermekkora, már fiatalon érezte, hogy sokra szeretné vinni Marcela Iglesias, akit jelenleg nem véletlenül hívnak Hollywood királynőjének. Buenos Airesben született, 22 évesen azonban úgy döntött, minden félretett pénzével, 3000 dollárral, azaz alig egymillió forinttal az Egyesült Államokba költözik. Mára férjével együtt egy kétmillió dolláros (630 millió forint értékű) kastélyban él, vagy egy csomó luxusautójuk, melyek egyenként többet érnek, mint legtöbbünk tízévnyi keresete, vagyonukat pedig összesen nagyjából 15 millió dollárra, azaz közel ötmilliárd forintra teszik.

– Ha összehasonlítom azt, ahonnan jöttem, és ahogy most élek, a különbség ég és föld – magyarázza Marcela a Truly videójában.

Noha a pár jelenleg ingatlanokkal és kriptovalutával is foglalkozik, Marcela egész máshonnan vált igazán ismertté: ő hozta ugyanis létre a Plastics of Hollywood életmódmárkát, mely pontosan arról és azoknak szól, amit a név is sugall. A jelenleg luxuséletet élő nő ugyanis olyanokat akart megcélozni, akik büszkén vállalják, hogy nem keveset dolgozott rajtuk a plasztikai sebész. Mondanunk sem kell, ő is jó párszor feküdt kés alá, és ezt le sem tagadhatná.

A pár sokcsillagos hotelnek is beillő otthonában saját moziterem is van, Macela állítólag oda zárja be a férjét, ha rosszul viselkedik. Igazán szörnyű büntetés lehet... Emellett persze megvesznek mindent, amit épp "megkívánnak", legyen szó dizájner táskákról, ruhadarabokról, vagy 300 ezer dolláros, azaz közel 100 millió forintos sportautóról.

– Szeretek vásárolni. Ezzel járulok hozzá a gazdasághoz – magyarázza a luxus-Barbie.