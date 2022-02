Lopott, csalt és hazudott a magyar énekes-táncosnő

A szélhámosok köztünk járnak. Ez már bő száz éve is így volt. Freyler Mária Irma 1867-ben, épp a Kiegyezés évében született Kőszegen. A fiatal lányra hamar felfigyeltek, hiszen nem csak szépségével, de eszével is kitűnt a városban. 17 éves korára már három idegen nyelven beszélt – angolul, németül és franciául –, emellett pedig lovagolt és táncolt. Apja korai halála sem törte meg nagyon, és a családi házat hátrahagyva Budapestre költözött.

Nem bírt a vérével

Sokat nem váratott magára a karrierje, hisz a gyönyörű nők a fővárosban is kitűnnek. A Népszínház akkori igazgatója rögtön szerződtette ének- és tánckaros fellépőnek. Mindeközben a nevét Tihanyi-Freylerre változtatta, hátha ezzel jobban el tudja magát adni. Az éjszakában pedig összejött Plutitsch Lajos takarékpénztárossal. A férfi ajándékokkal halmozta el, hol csillogó ékszert, hol bundát vásárolt neki, de Mária nem nagyon bírt a vérével: Lajos egy este egy ágyban találta a barátnőjét és saját fiát. Később Plutitsch nem tudni, milyen ügybe keveredett, mert egy nap minden előzmény nélkül fejbe lőtte magát. A haláleset miatt Máriát is kihallgatták, aki ezután inkább elhagyta az országot és Somossy Károly, az Orfeum akkori igazgatójának segítségével Bukarestbe szerződött.

Értékpapírokat hamisított

Habár a bukaresti Varieté színházban énekes-táncosnőként dolgozott, már Sztáray Irma grófnőnek adta ki magát. Az ékszerek minden bizonnyal hiányozhattak neki, mert az egyik társától lenyúlt egy értékes karperecet. A lopásért a törvényszék 15 nap fogságra ítélte. Ám ez sem rettentette vissza, hogy újabb hazugságot találjon ki: azt állította, hogy Sturdza Demeter, későbbi román külügyminiszter vette feleségül. Később Lembergbe költözött, ahol egy gyalogsági katonával élt három évig úgy, hogy a férfinek közben családja volt. Mária innen is továbbállt, 1900-ban, Bécsben Chlumetzky János báró házában panziót rendezett be. Itt sűrűn fordultak meg angol és amerikai üzletemberek, gavallérok. Ahhoz, hogy pénzhez jusson, nem volt rest előkelőségekkel akár „szerelmi” viszonyt is kialakítani. A nagyobbnál nagyobb összegekhez hamis értékpapírokat állított ki, de az álcázott ékszerlopástól sem riadt vissza. Utóbbi meghaladta a 100 ezer koronát. Mire viszont kiderült minden csalás, az azóta Tihanyivá keresztelődött „grófnő” már Sopronban lakott egy bérelt villában. A büntetést azonban nem úszta meg, értékpapír-hamisításért, csalásért és sikkasztásért három év fegyházat kapott.

Fotó: Wikipedia

Írónőnek adta ki magát

A szabadulásakor még mindig csak 36 éves Mária Párizsba utazott és ott is folytatta a bűnözést, ám franciaországi pályafutása nem tartott sokáig. A recept ugyanaz volt: értékpapír-hamisítás. Az eredmény is ugyanaz lett: három év börtön. Miután sokadjára kikerült a börtönből, Drezdába utazott, ahol írónőnek állította be magát. Ám amikor erotikus novelláiról kiderült, hogy másoktól lopta, Bécsbe szökött. Itt érte el a vég, miután több kereskedő is feljelentette, a szombathelyi fogházba került, ahol csalás, hamis név használata és címbitorlás miatt indítottak ellene eljárást. Az öt év fegyházbüntetést követően ki tudja, miért, de jó útra tért. Szombathelyre, a Zrínyi utca 11. számú házba költözött, ahol nyelvtanárként kereste kenyerét 1938 októberében bekövetkezett haláláig.