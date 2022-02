Kitálalt egy orvos: túl sokat doppingolt Putyin

Az orvosként is elismert munkát végző egykori brit külügyi titkár, Lord Owen nem mindennapi vádakkal illette az Ukrajna ellen ezekben a percekben is katonai hadműveletet folytató orosz elnököt, Vlagyimir Putyint - írja a The Sun.

P, mint pózolás

A doktor addig-addig vizsgálta Oroszország első emberének mimikáját, míg úgy nyilatkozott:

a politikus minden bizonnyal izomnövelő szteroidokon él, amelyek eltorzítják arcberendezését.

Owen a napokban beszélt erről az angol Times Radio műsorában, hozzátéve, hogy az elnök képe a korábbiaktól eltérően mára sokkal inkább nevezhető oválisnak. Az orvos úgy véli, hogy a Putyintól megszokott, félmeztelen pózolással igazolt testépítés miatt szedett anabolikus, illetve a kortizol és az aldoszteron hormonok hiányát pótolni hivatott kortikoszteroidok állhatnak a háttérben - ezeket nagyobb mennyiségben alkalmazva nem mellesleg számos gyulladásos jellegű betegség orvosolható.

"Egyesek szerint mindez csak a plasztikai sebészet, vagy a botox eredménye, de én nem veszem be az ilyen meséket"

- jelentette ki határozottan Owen.

V, mint vadállat

A szakértő szerint az efféle szerek azonban nemcsak az ember arcát változtatják meg, de immunrendszerét is csökkentik, minek következtében az alany például sebezhetőbb lesz egy esetleges koronavírus-fertőzés esetén. Owen szerint, amennyiben valóban az anabolikus szteroidok tehetők felelőssé az elnök általa feltételezett külsőleges változásaiért, mindenképpen számolnunk kell a lehetőséggel, miszerint

akárcsak a testépítők zöme, Putyin is ezen szerek hatására vált agresszorrá.

Az orvos természetesen sietve leszögezte: nem gondolja, hogy az orosz elnök megőrült volna, személyisége azonban kétségkívül megváltozott az utóbbi időben.

"Vlagyimir Putyin rettentő okos és bármire képes, ráadásul könyörtelen - olyasvalaki, akit senki sem kívánna magának ellenségként"

- szummázta gondolatmenetét Lord Owen.