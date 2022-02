Nem volt szívbajos, így küldte el a Vilmosra leselkedő nőt Katalin

Észre sem vette magát igazán az a lány, aki még az egyetemen nyomult rá Vilmos hercegre, de Katalin zseniálisan oldotta meg a dolgot.

Már 11 éve házasok, és bár régóta tudjuk, hogy a gimnázium alatt is ismerték már egymást, kapcsolatuk csak az egyetem alatt „ért be”. Fontos részlet a történetükben, hogy bár Katalin eredetileg az Edinburgh Egyetemre készült, ahova fel is vették, ám amikor megtudta, hogy a herceg St. Andrews falai között folytatja tanulmányait, kihagyott egy tanévet, majd a sikeres felvételi vizsga után, 2001-ben művészettörténet szakon kezdte meg tanulmányait már ő is abban az intézetben, ahová Vilmos is járt.

Szerencsére közös óráik és a társaság is közelebb hozta őket egymáshoz, ám kapcsolatuk elején szimplán csak barátok voltak, annak ellenére, hogy Katalinnak akkoriban valószínűleg már nem volt érdektelen a brit királyi család sarja. Egyik közös barátjuk meg is osztott egy régi emléket azokból az évekből, amikor a szingli Vilmosért még sorban álltak a lelkes jelentkezők.

Vilmos és Katalin házassága ma is irigylésre méltó. Fotó: AFP

Vilmosra nagyon rányomult egy lány az egyik bulin, ő pedig elég kényelmetlenül érezte magát tőle, mert nem tudta sehogyan se lerázni őt. Próbált udvarias lenni, de a lány nem értette a célzást. Akkor Katalin hirtelen megjelent Vilmos mögött és átölelte őt.

Vilmos persze gyorsan vette is a lapot és közölte a kicsit rámenős lánnyal, hogy

„Oh, bocsánat, de van barátnőm.

Vilmos nagyon hálás volt Katalinnak azért, hogy kihúzta ebből a szorult helyzetből és ennyire lazán és gyorsan vette a lapot.

"Katalin volt az egyetlen lány a helyen, aki meglépte ezt, és ez mindössze egy hónappal azután történt, hogy elkezdtük az egyetemet" - zárta a barát az emlékezés sorait az Instyle szerint.