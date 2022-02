Hoffmann Richárd: "Nóta a magyar ember szívéhez csak az anyanyelvén szólhat"

Hoffmann Richárd, színművész számára nagyon fontos a kultúra. 11 évesen már gyerekszínészként dolgozott és kapcsolatba került az operettel, illetve a magyar nótával is. Azóta számos szereplést tudhat maga mögött. Most a Duna TV Jó ebédhez szól a nóta című műsorban fogja elénekelni a Kalotaszegi Madonna című film Rózsalevél című betétdalát - írta meg a Metropol.

Richard a legtöbb zenei műfajban megtalálja önmagát

-Mikor kicsiként anyukám elvitt színházba, másnap a teljes előadást visszajátszottam az óvodás csoportnak. Később az iskolában vált tudatossá, hogy ezt szeretném hivatásomnak is. Sok versmondó és énekversenyen vettem részt, aztán mondták, hogy érdemes ezzel foglalkoznom- kezdte a Metropolnak Hoffmann Richárd színművész. -Jelenleg több műfajban képviseltetem magam. A fő profilom az operett, opera, magyar nóta, de musicalt, valamit pop-ot is szoktam énekelni. Alapvetően klasszikus hangképzést tanultam, tehát a klasszikus műfajok állnak közel hozzám, de ugyan úgy szívesen éneklek Charlie, vagy Beatrice dalokat- mondta lapunknak Richard, aki azt is elárulta, hogy a kedvenc műfaja az operett és a musical.

Családi örökség

-Nagyon szeretem a nótákat, mert nálunk ez családi hagyomány, nagyapám nagy nótázó volt. Amiért én szeretem a műfajt, az maga az érték, hogy közvetlenül tanulja az ember családtagoktól. A nóta szerintem ezért maradhatott fent és ezért kell, hogy fennmaradjon sokáig, mert kicsinek hallja az ember a nagyszüleitől és eltelik jó pár év, majd eszünkbe jut: "Hogy is volt az, amit a nagymama, nagypapa énekelt?". Mi is elővesszük ezeket a dalokat és elkezdjük énekelni- mondta Hoffmann Richard, aki hozzátette, hogy reméli az ő gyerekei és unokái is énekelni fogják a nótáit.

Identitástudat kell hozzá

-Talán nem a fiatalok műfaja a nóta, ennek oka az is lehet, hogy meg kell hozzá érni, hogy kialakuljon az identitástudat és, hogy a régmúlt szellemiségét fontosnak tartsuk megőrizni. Amikor megérik erre az ember és vágyik rá, hogy tovább éltesse a hagyományokat, akkor válik ez lényegessé számára. Remélem, hogy sok fiatal, miután elér egy bizonyos életkort, akkor máshogy gondol majd ezekre a művekre és szeretni fogják őket- fejtette ki véleményét a színművész. -Szerintem azért szereti a közönség a nóta műfaját, mert van mondanivalója. Szokták mondani, hogy: „Sírva vigad a magyar”. Vannak olyan dalok, amik pont, hogy szomorúságukba hoznak örömöt. Más nótáktól egyszerűen jobb kedvre derülünk, ha olyanok, amiben megemlékezünk egy-egy szerelemről egy-egy barátságról, akkor pedig ez bennük a fontos.

"Mint magyar ember nem ismerek más nótát, csak a magyar nótát"

-Én, mint magyar ember nem ismerek más nótát, csak a magyar nótát. Nyilvánvalóan vannak népdalok minden országban, amik szájról szájra terjednek, vannak magyar népdalok is, de magyar nóta az egy magyar ember szívéhez csak az anyanyelvén szólhat- mondta a színművész.