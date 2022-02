Egy menekülteket segítő ukrán asszony drámája: egymás ellen fordulnak a szeretteim

Egyre több családot szakít szét a háború: megesik, rokon-rokon ellen kell, hogy harcoljon, míg mások orosz-ukrán vegyes házasságból született gyermekeikkel menekülnek a háborús zónából. A Borsnak egy, a neve elhallgatását kérő olvasó elárulta, hogy rokonai egy része orosz, míg másik részük ukrán földön él, a két családrész pedig szinte teljesen megszakította egymással a kapcsolatot.

– Az orosz rokonok nem hajlandóak 2014 óta beszélni velünk, pedig mi próbáljuk felvenni a kapcsolatot – mesélte a fiatal lány, akinek van olyan rokona, akit még nem is látott. – Egy unokahúgom öt éves most, nem engedték, hogy lássuk, még egy fotót sem küldtek róluk, pedig többször is könyörögtünk nekik üzenetben, telefonhívásokkal, hogy beszéljük meg, de hajthatatlanok – ingatta a fejét szomorúan a korábban Kijevben dolgozó fiatal.

Nemcsak kinti területen, hanem hazánkban is találkozhatunk drámai példákkal, a Keleti, majd a Nyugati pályaudvarra érkező, önkéntes tolmácsként a hazánkba ellátogató menekülteknek segédkező Masa például elárulta, Ternopilból érkezett, szerettei egy része jelenleg is ott él, unokatestvére azonban Oroszországban.

– Katona, a seregben van. Míg a családunk legtöbb tagja, köztük az ő édestestvére Ternopilban él. Sajnos nem lehet vele ilyesmiről beszélni – mondta szomorúan Masa. Hozzátette: édesanyja és nővére továbbra is a nyugat-ukrajnai városban van, mint mondják: nem akarják elhagyni szeretett országukat.

Önkéntes tolmácsként segít a hazánkba menekülteknek Masa Fotó: Knap Zoltán

– Próbáltuk rávenni őket, jöjjenek ők is át, azonban ők azt mondták, maradni szeretnének, ők is hajthatatlanok, meg akarják védeni a várost. Természetesen nagyon büszke vagyok rájuk, és szomorú, de csodás tett, ellenben nagyon-nagyon aggódók értük – szögezte le Masa.

