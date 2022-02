Egy nap alatt több, mint 47480 új koronavírusost találtak

Magyarországon a beoltottak száma 6 386 416, közülük 6 149 334-en a második, 3 781 740-en pedig már a megerősítő, harmadik oltást is megkapták. 7480 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 746 424-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 100, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 43 066-ra emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 504 055, az aktív fertőzöttek száma 199 303. Kórházban 4919 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen.

A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, péntek délután és szombaton is lesz oltási akció, amikor időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást - jelezték.

Februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon.

Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat, akik már négy hónapnál régebben kapták meg korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását - írták, hozzátéve, a harmadik oltás után ismét 80-90 százalékosra emelhető a védettség.

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani, emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. A kormányzati portál közölte: a negyedik oltás is foglalható és kérhető már, akár az oltási akciókban is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt négy hónap.