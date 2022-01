Erika nem adja fel, ismét jelentkezett Tündérszépének

2022-ben, immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre március 22-ig jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek a tunderszepek.hu oldalon. A verseny részleteiről, menetéről, feltételeiről ide kattintva mindent elolvashat.

Ezúttal reméli, hogy továbbjut

A Tündérszépek 2022 versenyre jelentkezők között feltűnt Gábor Erika, az a 21 éves törökbálinti lány, aki a tavalyi Budapest és Pest megye válogatóján is ott volt már a legszebbek között.

Fotó: LexyBelenyesi

– Őszintén megmondom, egy kicsit csalódott voltam, hogy tavaly nem jutottam be az országos döntőbe, de nem adtam fel, ezért is jelentkeztem újra. A szavazásos továbbjutás számomra nem túl kedvező, nem tudok annyi embert mozgósítani, hogy szavazzanak rám, de szerintem megér még egy próbát, nincs mit veszítenem. Bármilyen siker visszaigazolása jól esne, mutatná, hogy jó felé próbálkozom, ami erőt adhat a folytatáshoz – osztotta meg a Borssal a csinos lány.

A modellszakma is érdekli

– Az, hogy tavaly bekerültem a Borsba, már megérte, mert sok ismerősöm látta, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam. A Tündérszépekben tapasztalatszerzésnek az is jó volt, hogy részt vehettem fotózáson, hogy interjú készült velem. Nyáron elindultam a Miss Beauty Hungary versenyen és ott harmadik lettem, amire viszont nagyon büszke vagyok! Érdekel a modellszakma is, ahol többféle sminket, ruhát ki lehet próbálni. Szeretem, ha fotóznak és remélem a kamera is szeret engem. Szeretem a szememet, a kis korom óta hosszú hajamat és elégedett vagyok az alakommal is. A hajam csak egyszer volt rövid az életemben, de akkor megfogadtam, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő – mesélte nevetve Erika.

A családja, barátai is támogatják

– Az újbóli jelentkezésemhez az is hozzájárult, hogy sok bíztatást kapok a családomtól, a barátaimtól, akik azt mondják, hogy a negatív dolgok ne törjenek meg, ne adjam fel. Jó lenne bekerülni a legjobbak közé, hogy az élményeimről évek múlva is mesélhessek – mesélte lelkesen a csinos, fiatal lány, aki tavaly sikeresen elvégezte a Talentum Tánc- és Zeneművészeti Iskolát, és felvételizett a Táncművészeti Egyetemre is. A járvány miatt azonban nem tudott rendesen felkészülni, így nem sikerült a felvételije, de mint a versenyt, ezt sem adja fel: idén újra próbálkozik.

– Folyamatosan gyakorolok, és emellett a fordrászatot is elkezdtem tanulni, most egy két éves képzés keretében – tette hozzá Erika, aki úgy vallja: sok lábon kell állni, a mai világban mindig kell egy “B” terv.