Megdöbbentő bejelentést tettek a tudósok: egy fejlett faj élt a Marson

Scott C. Waring már többször állította, hogy idegenek nyomára bukkant, most azonban elmondása szerint több bizonyítékot is talált, miszerint ufók által létrehozott bázisok vannak a Marson – számolt be róla a Daily Star.

Waring szerint a NASA tud az esetről, de igyekszik elrejteni ezeket a dokumentált eseteket a nyilvánosság elől.

A kutató a saját internetes blogján próbálta meggyőzni követőit igazáról és több saját készítésű Mars-fotót is közzé tett, amin szerinte űrlények által létrehozott bázisok vannak, valamint egy sziklába vájt arcot is felfedezett, ami szerinte akár 100 ezer éves is lehet, és bizonyítéka annak a feltevésnek, hogy egykor volt élet a vörös bolygón.

„Találtam egy ősi idegen arcot a hegy tetején, amely egy emberszerű idegen fajt ábrázol. Ez az arc némi magyarázatot ad arról, hogyan néztek ki az idegenek régen a Marson, nyilvánvalóan intelligensek voltak, mivel ezt az arcot a hegy oldalába faragták és bizonyítéka annak, hogy egy fejlett faj élt a Marson” – magyarázta Waring.

Lets play a game. Can you find the building? UFO Sighting News. Test your skills, post screenshots below of discoveries. pic.twitter.com/SJIsdVLwUt — Scott C. Waring. (@ScottCWaring) January 25, 2022

