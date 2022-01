Kínos: Fegyverrel ment bankot rabolni, de meggondolta magát a miskolci bűnöző

Az év legszürreálisabb bankrablását követte el, jobban mondva próbálta elkövetni egy botcsinálta rabló Miskolcon. Egy férfi ugyanis kedden délután rontott be az Avas lakótelepi Klapka utcai pénzintézet irodájába, ahol meglóbált egy fegyvernek látszó tárgyat, majd közölte a pult mögött ülő hölggyel, hogy ez bizony egy bankrablás.

Mindössze pár másodpercig tartott a furcsa bankrablás, a fegyveres férfi nagyon hamar meggondolta magát. Képünk illusztráció Fotó: Shutterstock

A pultos azonban éppen hogy csak feleszmélt, még igazán megijedni sem volt ideje, a férfi ugyanis azzal a lendülettel fogta magát, és szó nélkül távozott az intézetből. Az eset mindössze néhány másodpercig tartott, ügyfél nem volt az irodában, tehát a hölgy egymaga ült döbbenten a furcsa „rablás” után. Mint kiderült, a férfi nem csak gyorsan változó hangulatban volt a rablást illetően, de igazából rossz helyre is tört be, mivel a pénzintézetben pénz sem volt.

A rendőrség a környéken valamennyi sofőrt megállított, a kocsikat és buszokat átkutatta, de egyelőre nem találják a bűnözőt. Képünk illusztráció Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

– Ez a fiók jó pár hónapja bezárt, felújították, ha jól tudom, előző héten nyílt újra, de pénz nem is volt benne, csak egy automata – mesélte lapunknak egy helyi lakos – Nem is értem, miért itt próbált meg rabolni, de lehet, azért is fordult ki olyan gyorsan, mert rájött, hogy elnézte az ajtót – tárta szét a kezét. A zsaruk azonnal több egységgel vonultak a helyszínre, és rögtön keresni kezdték az illetőt.

Egymilliós nyomravezetői díj Nem ő az egyetlen rabló, akit nem találtak meg, és aki furcsa módszerhez folyamodott, bár „kollégái” kétség kívül jobban felkészültek. 2020-ban egy több réteg ruhát viselő, furcsán beöltözött férfi ment be a pécsi Komlói úti takarékba, ahonnan több millió forintot zsákmányolt, és azóta is keresik, már egymillió forintos nyomravezetői díjat is kitűztek a fejére, míg tavaly augusztusban egy szoknyát, szalmakalapot és piros szatyrot szorongató illető ment be fegyverrel egy újpalotai fiókba. Ő is több millió forintot tett zsebre, ezután pedig vélhetően a helyi járattal menekült meg, őt is keresik.

A miskolci bankban pénz sem volt, vélhetően ezért távozott villámgyorsan Fotó: Bors

– Több rendőrautó is ácsorgott, azokat a kocsikat, amik erre jöttek, megállították, az egyik rokonomékat is, a kocsit át is kutatták. Úgy tudom, hogy még a buszokat is átnézték, gondolom nem zárták ki, hogy a férfi a helyi járattal menekült – mondta egy férfi. Bár a férfi kétség kívül nem nyeri el az év rablója címet, eddig úgy tudni, hogy még nem találták meg, lapzártánkkor is keresték.