Itt ölt Soós Lajos: Szellemlátót hívott az édesanya, amikor beköltözött a sorozatgyilkos házába

Soós Lajos 1963-1979 között 4 emberrel is különös kegyetlenséggel végzett: áldozatai között volt rendőr, pénzügyőr, özvegyasszony, sőt egy boldog apa is, ki éppen harmadik gyermekének születését ünnepelte. A sors fintora, hogy a gyilkos 1980-as kivégzése után hátrahagyott vecsési házában ma egy ugyancsak három gyermekes család él – ahol a boldog apuka és persze anyuka nemrég adott életet harmadik gyermeküknek.

A ház utcafronti része. Piaci áron árulták tulajdonosai az ingatlant

Tavaly érkezett a család

A Bors munkatársai nemrég felkeresték az egykori, rettegett bűnöző házát. A szomszéd asszony készségesen nyilatkozott a telkük mellett álló ingatlanról: elmondta, hogy a háznak jelenleg friss tulajdonosai vannak, akik tavaly tavasszal vásárolták meg új otthonukat. Az épületet a korábbi lakó újította fel, majd miután eladta az újaknak, Ócsára költözött.

– Itt a Soós óta már 3-4 család is lakott, most ők a legújabbak – mesélte Julika.

Félt a kiszabadult társtól

– Márta néninek hívták Soós Lajos édesanyját, ő is ebben a házban lakott, de egész életében félt fia egykori tettestársától, Németh Istvántól (szerk.: vele együtt tervelték ki és hajtották végre a rendőrgyilkosságot). Elfogásakor a férfi még csak 19 éves volt, így ifjúkora miatt megúszta a kötelet – folytatta Julika néni, hozzátéve, hogy Soós édesanyja ezért adott túl a házon, elköltözött.

– Jóban voltunk az öreglánnyal, de azóta már nem tudok róla semmit – szabadkozott Julika.

Soós anyja után egy pesti család vásárolta meg az ingatlant, a férj azonban hamarosan rákos megbetegedésben elhunyt. Az özvegy feleség elköltözött, lánya azonban továbbra is itt élt, majd ő is itt hagyta a házat és Üllőn talált új otthonra. Habár Soós Lajos házának udvarán ásta el az általa lefejezett pénzügyőrt, a településen élő Julika elmondása szerint senki sem tartott igazán az épület múltjától – ők is csak a gyilkos lefülelése után költöztek a szomszédba.

Disznóólban temette el a holttestet

– Volt egy disznóól a telek végében. Én úgy tudom, hogy Soós az alatt ásta el a pénzügyőr holttestét – mindezt az új tulaj, a 31 éves Szandra mesélte, aki férjével együtt lebontatta a régi tákolmányt. Ő az a fiatalasszony, aki nemrégiben harmadik lánygyermekét szülte meg a hírhedt házba.

– Meglehetősen spirituális beállítottságú vagyok, ezért természetesen szakemberrel is felmérettem az ingatlant – jelentette ki a határozott hölgy. Szandra az útmutatások szerint papírra vetette új otthonuk alaprajzát, melyet tanulmányozva a szakértő hamar meg is nyugtatta őt: itt nincsenek szellemek, vagyis az új lakóknak szerencséje volt a vásárlással. Az édesanya kérdésünkre azt is elmondta, hogy hiába az ingatlant körüllengő baljós hírverés: férjével abszolút piaci körülmények között jutottak a házhoz, vagyis azt egy pillanatig sem hirdették nyomott áron a korábbi tulajdonosok.

Véres életút az akasztásig

Soós Lajos Tiszaörsön született, 5 általánost végzett.

* 1963 júliusa. Egy betörés után a Dunába lökte úszni nem tudó ismerősét.

* 1968 május. Egy pénzügyőrrel végzett Vecsésen.

* 1972-ben egy özvegyasszonyt ölt meg és rabolt ki.

* 1979. júniusa. Vecsésen ölt meg pénzéért egy férfit.

* 1979. júliusa. Két társával kioltotta Gyulai Károly főtörzsőrmester életét.

* A 37 éves Soós Lajost és társát halálra ítélték és 1980. október 1-jén felakasztották. A harmadik tettes, Németh István 2000-ben feltételesen szabadult, majd később ismét börtönbe került. Tőle tartott Soós édesanyja.