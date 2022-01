Brutális: 3 éves kislánya előtt végzett várandós feleségével a szegedi férfi

A 41 éves férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, valamint magzatelhajtás bűntettével vádolják. A vádirat szerint a válást tervező vádlott 2020. november 6-án reggel, szegedi otthonuk hálószobájában két késsel rátámadt hét hónapos várandós feleségére. A védekező nőt több mint harmincszor szúrta meg; elsősorban a fejét és a felsőtestét támadta, olyan erővel, hogy az egyik kés pengéje is eltört. A szúrások közül több a magzatot is elérte. A nő a helyszínen életét vesztette, és a magzat is elhalt.

A gyilkosság alatt a hálószobában volt a házaspár közös, három és fél éves kislánya is, akit ezután a férfi felkapott, gépkocsiba ültetett, és elhagyta a helyszínt. A vádlott az édesanyjához ment, aki értesítette a rendőrséget. A férfi paranoid személyiségzavarban szenved, ami korlátozza beszámítási képességét.

A vádiratban a főügyészség tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. A vádlott a bíróság előtt úgy fogalmazott, érthetetlennek tartja a történteket, kilenc éve harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolata volt feleségével. A tragédia előtt félelemben élt, úgy érezte, megfigyelik, csak hirtelen felindulásból fordult ügyvédhez a válás érdekében. A férfi nem tudott magyarázatot adni a gyilkosságra, azt mondta azonban, felesége még aludt, amikor először megszúrta.

A tárgyalás szakértők meghallgatásával májusban folytatódik.