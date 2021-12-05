Friss számok mutatják, mennyi áldozatot követelt a koronavírus negyedik hulláma egy nap alatt

A világon 265 371 760 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 5 248 620 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.

Egy nappal korábban 264 924 275 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 5 242 933 volt.

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A Covid terjedése a világban

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 49 051 140 ember eddig a napig. A halálos áldozatok száma 788 202.

Indiában 34 624 360 fertőzöttet és 470 530 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Brazíliában 22 138 247 fertőzöttről és 615 570 halálos áldozatról tudni.

Az Egyesült Királyságban 10 479 955 a fertőzöttek száma, és 146 001 ember halt meg a betegségben.

Oroszországban 9 598 283-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 274 648-ra emelkedett.

Törökországban 8 883 730 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 77 645.

Franciaországban 7 927 361 fertőzöttet és 120 440 halálos áldozatot regisztráltak.

Iránban 6 131 356 a fertőzöttek és 130 124 a halottak száma.

Németországban 6 177 992 fertőzöttet és 103 043 halottat tartanak nyilván.

Spanyolországban 5 202 958 fertőzöttet és 88 159 halálos áldozatot regisztráltak.

Olaszországban 5 094 072 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 134 152.

Ukrajnában 3 661 583 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 93 426 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.

Lengyelországban 3 649 027 fertőzöttet és 85 630 halálesetet tartanak nyilván.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.