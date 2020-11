1 milliót is fizethet, aki megszegi a szabályokat

Életbe lépett a rendkívüli jogrend a kormány döntése nyomán. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be még kedd este a Facebook-oldalára is feltöltött videóüzenetében. A kormányfő arra kérte az Országgyűlést, hogy az intézkedés hatályát 90 nappal hosszabbítsa meg. Az új járványvédelmi szigorítások leginkább a sportot, a rendezvényeket, szórakozóhelyeket érintik, illetve kijárási korlátozást jelentenek az éjfél és hajnali öt óra közötti időszakban.







A megállóban is hordani kell a maszkot. Ezt a szabályt továbbra is kötelező betartani © Móricz István/Bors

A maszkviselésre vonatkozó rendelkezések nem változtak. A legfontosabb tudnivalók a következők:

Veszélyhelyzet

A kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. A pandémia következményeinek elhárításáért felelős kormánytag a miniszterelnök.

Kijárási korlátozás

Éjféltől hajnali 5 óráig érvényes. Ez a tavaszi helyzethez hasonlóan most sem teljes tilalmat jelent, viszont nagyon határozottan leszűkült azoknak a köre, akik közterületen tartózkodhatnak.

Bezárt szórakozóhelyek

A szórakozóhelyeket teljesen bezárják. Az értelmezés szerint a zenét fő szolgáltatásként nyújtó helyeket kell szórakozóhelynek tekinteni. Erre a szigorra azért van szükség, mert az Operatív Törzs tapasztalatai szerint ezeken a helyeken lehetetlen betartatni a szabályokat.

Kötelező ülésrend

A stadionokban, a sportcsarnokokban, a mozikban, a színházakban és cirkuszokban is csak egymástól távol ülhetnek nézők, és természetesen kötelező marad a maszkhasználat.

csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el

két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el,

1,5 méteres távolságot kell biztosítani minden irányban a nézők között, a páholyokban, a szünetekben, a rendezvény területén és a büfében is.

Kötelező távolság

A múzeumok, könyvtárak, kép- és hangarchívumok nem zárnak be, de a látogatók kötelesek a 1,5 méteres távolságot tartani.

Tömegközlekedés

Budapesten, valamint a megyei jogú városokban a közlekedési cégek kötelesek járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakra. Ingyenes parkolás Ismételten ingyenes a parkolás az ország teljes területén. Mindez azt jelenti, hogy parkolási díjat nem kell fizetni.

Nonstop boltok

Papp András, a Manna ABC-lánc társtulajdonosa a Borsnak elmondta: az új jogszabály kihirdetése után tájékoztatást kértek a kormánytól, ezáltal megerősítést nyert az álláspontjuk:

Mivel a munkába tartó vagy onnan haza igyekvő emberek az utcán tartózkodhatnak, van értelme továbbra is nyitva tartanunk a nonstop üzleteinket. Mivel nem tisztünk vizsgálni, hogy vevőink miért nincsenek éppen otthon, értelemszerűen mindenkit kiszolgálhatunk – szögezte le a vállalkozó, aki hozzátette: természetesen minden vásárlót figyelmeztetni fognak a helyes maszkviselésre.

Akik az utcán lehetnek:

aki dolgozik l aki a munkahelyére vagy onnan hazafelé tart

aki orvosi vizsgálatra vagy éjszakai gyógyszertárba megy

aki egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, valamint életvédelmi céllal van az utcán

Mindenki más köteles ebben az időben a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén maradni.

Büntetések

A szigorítások betartását a rendőrök ellenőrzik majd. A szankciók a következők lehetnek:

Figyelmeztetés 100 ezertől egymillió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki. A helyet, intézményt egy napra, de akár egy évre is ideiglenesen bezárathatják. A sportrendezvényekre más szabály vonatkozik. Ezeken a helyeken legalább egy, legfeljebb 10 zártkapus mérkőzést rendelnek el.

Fontos tudnivaló, hogy a döntések ellen nem lehet fellebbezni. A bírság megfizetésére 15 nap van, és átutalással kell fizetni.

Mit szól a mostani szigorításokhoz?

Sebestyén Ferenc:

– Én már a nyári külföldi utazásokat is szigorítottam volna. A mostani szigorításokból a kijárási korlátozással nem lesz gond, mert éjféltől ötig általában otthon vannak az emberek. A maszkviselést még szigorúbban kéne venni, mert látom a gyerekeket kijönni az iskolából csoportosan és maszk nélkül. A büntetésszigorítással az a gondom, hogy van, akinek nincs pénze megvenni. Velük mi lesz?







Sebestyén Ferenc © Móricz István/Bors

Ács Lászlóné:

– Lehetne még szigorúbb is a korlátozás, elsősorban a fiataloknál, mert ők nem nagyon szeretik hordani a maszkot. Amint lelépnek a villamosról, máris leveszik. A jelentőségét kéne tudatosítani náluk, mert a büntetés a gyereknevelésben sem elég hatásos. Az éjszakai szigorítás jó, de nagyon kevés embert érint, így nem sok eredményt hoz.







Ács Lászlóné © Móricz István/Bors

Csombor Ildikó:

– Egyetértek a szigorítással, de nem vagyok biztos benne, hogy be fogják tartani. A jelentősebb bírság talán visszatartó erő lesz. Az is jó intézkedésnek tűnik, hogy a szórakoztató helyeket bezárják, és az is, hogy a rendezvényeken nagyobb távolságot és szigorú maszkviselést írnak elő, mert most már teljesen bizonytalan, hogy kitől kapjuk el a fertőzést.







Csombor Ildikó © Móricz István/Bors

Ulicska Gergely:

– Szerintem ezekkel a szigorításokkal le lehet lassítani a járvány terjedését, úgyhogy részemről nagyon fontosnak tartom, hogy ez a döntés megszületett. A kijárási korlátozás is hatásos lehet, ha sikerül betartatni az emberekkel és nem azzal foglalkoznak majd a renitensek, hogy valamilyen kibúvót keressenek.







Ulicska Gergely © Móricz István/Bors

Mészáros Tamás, fodrászüzlet-vezető:

– A bírság kiszabását és a bezárást sem szabad kockáztatni, és azt sem, hogy megfertőződjünk. Természetesen nagyon szigorúan veszem, hogy mindenki tartsa be a maszkviselési kötelezettséget. Ez igaz a dolgozókra és igaz a vendégekre is. Az előbbieken mindig rajta kell lenni, és a vendégeknek is viselniük kell a várakozási idő alatt egészen addig, amíg be nem ülnek a barber székbe, mert szakállt vagy frizurát maszkban nem lehet megigazítani. Utána pedig a távozásig viselniük kell újra.