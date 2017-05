Test és lélek: Ezért tilos más gyógyszerét beszedni

Nem véletlen, hogy a paracetamoltartalmú készítményeket ezentúl csak a gyógyszertárakban lehet megvásárolni. Gyógyszerszedési kultúránk ugyanis abból áll, hogy rendszer nélkül, összevissza kapkodjuk be a sokszor nem is az orvos, hanem inkább a szomszéd, a kolléga vagy épp a barát által javasolt készítményeket. Pedig a gyógyszerszedésnek szigorú szabályai vannak, melyeket alapjáraton talán mindenki ismer, de a legegyszerűbb dolgokat a legkönnyebb elfelejteni, noha megszegése akár súlyos egészségkárosodáshoz is vezethet.

Egy–egy betegség esetén mindig az orvos által meghatározott hatóanyag-tartalmú készítményeket kell fogyasztani, olyan dózisban és időpontban, ahogy a szakember elrendelte.

A termék kiválasztásánál elengedhetetlen szempont az allergiák kiküszöbölése, ezért az orvost tájékoztassák, ha tudomásuk van gyógyszerérzékenységről illetve korábban már kellemetlen mellékhatások jelentkeztek hasonló gyógyszerek szedésénél!







Ne hallgasson a barátokra, rokonokra, ha gyógyszerekről van szó! © Thinkstock

Nem véletlenül javasolják, hogy étkezés előtt, közben vagy után, bő vagy kevés folyadékkal vegyék be az orvosságot. Ezek ugyanis a felszívódásának alapjait képezik, ráadásul így bántják legkevésbé az emésztőrendszert.

A patikust vagy az orvost tájékoztatni kell arról, hogy aktuálisan szed-e valamilyen gyógyszert, mert a hatóanyagok semlegesíthetik egymást illetve kellemetlen tüneteket okozhatnak.

Veszélyes az ajánlott fogyasztási formát felülbírálni!

Tehát a szájon át alkalmazható gyógyszereket szájon keresztül kell a szervezetbe juttatni, a krémeket a bőrön keresztül (nőgyógyászati készítményeket a hüvelybe helyezni), a cseppeket lokálisan alkalmazni és így tovább!

A külsőleg javasolt gyógyszereket soha ne nyeljék le, mert azon túl, hogy nem hatnak az adott betegségre, mérgezőek is lehetnek.

Az ajánlott dózist ne lépjék túl, és ha már elkezdték a gyógyszerkúrát, akkor fejezzék is be! Ez különösen az antibiotikumoknál fontos, ha ugyanis idő előtt abbahagyják a kezelést, az adott kórokozó rezisztenssé válhat a hatóanyagra, és a legközelebbi alkalomkor már nem fog hatni.

Ha egy mód van rá, a gyógyszereket a nap azonos szakaszában vegyék be!

Figyeljenek oda, a készítmények helyes tárolására!

