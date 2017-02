Szánjon időt a rendszeres reggeli rituálékra!

Ez nem az én napom! Igen? És miért nem? Vajon mindent megtett azért, hogy a lelke jól érezze magát a testében? Egy rosszul indult reggel az egész napját meghatározhatja. Ahhoz, hogy magabiztosan várhassa az adott nap kihívásait, létfontosságú, hogy „megolajozza” a szervezetét.

Ez nem az én napom! Igen? És miért nem? Vajon mindent megtett azért, hogy a lelke jól érezze magát a testében? Egy rosszul indult reggel az egész napját meghatározhatja. Ahhoz, hogy magabiztosan várhassa az adott nap kihívásait, létfontosságú, hogy „megolajozza” a szervezetét.

Ha egy mód van rá, reggeli székletürítés nélkül ne induljon el otthonról! A bélrendszer éjszaka pihen, ám reggel akcióba lép, megkezdi az összehúzódásokat, és távoztatja az összegyűlt gázokat. Ne nyomja el a székelési ingert, így szervezete hozzászokik az ébredés utáni székletürítéshez, és nem váratlanul fog önre törni a szapora, nem kell izgulnia, lesz-e a közelben tiszta toalett, és illetéktelen sem lesznek fültanúi az ürítésnek.









A reggeli zuhanyzás felfrissíti a szervezetet, lemossa a testről az éjszakai izzadás maradványait, és egyébként is sokkal jobb tiszta, friss érzéssel kilépni az utcára.

Ajánlatos éhgyomorra két deci csapvizet/szénsavmentes vizet fogyasztani (egy pici citromlével felturbózhatjuk), hogy a belső szervek gond nélkül megkezdhessék a munkájukat, beinduljon az anyagcsere, a sejtek feltöltődjenek, és erősítse az immunrendszerét.









Aki szereti önmagát, az nem hagyja ki a reggelit, és szentírásként tekint a Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, vacsorázz úgy, mint egy koldus! közmondásra. Sok ember küzd reggeli, kellemetlen szájszaggal, melyet ezáltal megszüntethet, ráadásul a reggeli táplálék biztosítja a délelőtthöz a szellemi és fizikai aktivitást. A jó reggeli összetett (lassan és gyorsan felszívódó) szénhidrátokból és fehérjéből áll. Tökéletes például a teljes kiőrlésű kenyér, tojás, friss zöldség.









Igyekezzen körültekintően kiválasztani az aznapi öltözetét, ami mindig legyen tiszta, jó illatú és kényelmes!

A gördülékenység része a jó logisztika. Szánjon egy percet arra, hogy gondolati síkon összerakja a napját, hogy felkészülhessen arra, ami önre vár! Szép napot kívánunk mindenkinek!

Sztárszáj

Jack Nicholson, színész









Ébredés után cigi, whisky és szex vagy fordítva. Évtizedekig így indultak a napok. A cigi még meg van, olykor a whisky is, de már eszem is hozzá és hosszasan elidőzöm a toalettben is. Így jobb a napi közérzetem.

Dolly, énekesnő

Minden napomat búzafűlével indítom, amit én magam préselek, majd megiszom. Nekem ez olyan, mint másnak a kávé. Enélkül nincs számomra nap.

