Ráfarag, aki nem beszéli a bocsánat nyelveket

A kapcsolat alapját jelentő bizalmat rombolja, aki – akár akaratlanul is – megbántja a másikat. A sok bántás ugyanis szakadékot mélyít, és hosszú távon váláshoz, szakításhoz vezethet. Ahogy sokszor kevés egy szimpla bocs, úgy a megbocsátásról is sokan tévesen hiszik, hogy az elsősorban a megbántónak fontos. Gelsei Bernadette döntésmentor segít tiszta vizet önteni a pohárba.

Nem mindegy

Számos szintje létezik a megbántásnak. Érthető módon nem úgy reagálja le az ember, ha a kedvese kifejezetten megkérte arra, hogy hozzon neki valamit a boltból, ám azt a párja végül elfelejtette, mintha rendszeresen részegen járna haza vagy megcsalná őt.

Bocsáss meg, de...

Bocsánatot kérni nehéz, mert félünk a arcvesztéstől, attól, ha beismerjük a hibánkat, azzal kudarcot vallunk, s végül tartunk a másik visszautasításától. Ezért sokan csak úgy tesznek, mintha bocsánatot kérnének. Erre példa a Bocsáss meg, de… kezdetű mondat, amely a valós megbánás helyett a hárításról szól, s nem arról, hogy az illető ko­molyan szeretné helyreállítani a miatta odalett békét. Holott a sértett számára megható és megindító lehet, ahogy a másik kimondja: ne haragudj ezért és ezért…







Gelsei Bernadette döntésmentor

Robban a bomba

Miért bántjuk meg a másikat? Ezer oka lehet. Rossz napunk volt, bennünket is megaláztak, figyelmetlenek voltunk, netán túlreagáltunk valamit. A lényeg: ne söpörjük a helyzetet a szőnyeg alá, igyekezzünk mielőbb megoldani azt! A félvállról vett konfliktusok idővel nemcsak válás formájában, de akár tettlegességig fajuló veszekedésekként is robbanhatnak, olykor a közös gyerekek szeme láttára. A bocsánatkérés és megbocsátás terén otthonról hozott vagy nem hozott példák a következő generációkra is kihatnak.









Hol az igazság?!

Mintha belénk lenne kódolva: ha vétkeztél, megbüntetlek! Bár a sértett fél igaztalannak érzi a megbocsátást, nem árt tudni, hogy az – furcsamód – csodát tesz a megbántottal. Megszabadítja a lelki tehertől. A döntésmentor gyorsan helyre is teszi az ezzel kapcsolatos tévhitet: – A megbocsátás nem megalkuvás! Nem felejtem el, amit a másik tett velem, de elengedem azt, és lemondok arról, hogy megbüntessem érte. A konfliktusok elkerülhetetlenek, a megoldások viszont nem – összegez Gelsei Bernadette.









Szintről szintre

Kód: Sajnálom

A fájdalom kifejezése. Az őszinte bocsánatkérés lényege, hogy pontosan megfogalmazzuk, mit és miért sajnálunk. Hozzátesszük, tudjuk, hogy ezzel a párunkat megbántottuk, s kifejezzük: tudjuk, miért fáj ez neki.

Jelszó: Hibáztam

A felelősség vállalása. Ahelyett, hogy megmagyaráznánk, miért vétettünk, és másra hárítanánk a felelősséget, inkább ismerjük el: hibáztunk. Öntsük szavakba, hogy mit és hogyan rontottunk el, s hogy ezt mennyire sajnáljuk.

Mottó: Hogyan tehetném jóvá?

A kárpótlás. Előfordul, hogy a puszta bocsánatkérés már kevés, tettek kellenek. Mivel kárpótolhatnálak úgy, hogy érezd: szeretlek? Miképp engesztelhetnélek ki, mert fontos vagy nekem?

Üzenet: Ígérem, többet nem fordul elő!

Az őszinte megbánás. Súlyos és folyamatosan visszatérő probléma esetén az elszánt megváltozásra való tö­rekvés megvallása és megélése oldhatja csak fel a konfliktust. Varázsige: Meg tudsz nekem bocsátani? A megbocsátás kérése. Amikor az ember belátja, olyat tett, ami felett lehetetlenség csak úgy átsiklani, s fordított helyzetben maga sem tudja, képes lenne-e továbblapozni.