Óvatosan a növényi hormonokkal!

Már régen felfigyeltek arra, hogy vannak olyan növények, amelyek az állatok nemi működésére hatással vannak. A legismertebb eset az 1940-es években az ausztrál juhok lóherebetegsége volt, ami terméketlenséggel járt. Ezt az egy­oldalú bíborhere-fogyasztás okozta, ami az állatoknál petefészekcisztát és meddőséget idézett elő. Ekkor kezdtek el a kutatók azzal foglalkozni, vajon mi­lyen hatással vannak a növényi hormonok az emberekre.

A fito-, vagyis növényi ösztrogének olyan hatóanyagok, amelyek hasonlítanak az emberi szervezetben található ösztrogénre. Olyan növényi eredetű táplálékokban fordulnak elő, mint a szójabab, hüvelyesek, például a lencse és a csicseriborsó, különféle magvak és bogyós gyümölcsök. A fitoösztrogénekben gazdag táplálkozás hasznos lehet az olyan nők számára, akik változókorban vannak, vagy olyan nőgyógyászati betegségben szenvednek, amit a női hormonok hiánya okoz. Más esetekben, mint például cisztás betegségek, nem árt, ha kerüljük ezeket az ételeket.

Szója: hajlamosíthat a ciszták kialakulására

Ha szóját eszünk, kellő mennyiségű izoflavont vehetünk ma­gunk­hoz. A teljes szójababból ké­szített élelmiszerek értékesebbek a növény elkülönített részeiből készült termékeknél. Ha például reggel és este egy-egy pohár szójatejet iszunk, és délben elfogyasztunk egy tofuból készült ételt, a nap folyamán ötven mg izoflavont juttatunk szervezetünkbe. Ez az étrend jótékony lehet klimax idején, segít megelőzni a csontritkulást is. Viszont olyan fiatalabb nőknek, akiknek eleve magas az ösztrogénszintjük, nem ajánlott a fogyasztása, mivel növeli a petefészekcisztára való hajlamot, ami akár terméketlenséghez is vezethet.

Nem lehet túlzásba vinni Főleg menopauza és csontritkulásos esetekben lehet jó eredményeket elérni a szója és a lenmag fogyasztásával a legfrissebb kutatások szerint – mondja Varga Dóra dietetikus. A fitoösztrogének fogyasztását nem lehet túlzásba vinni, de inkább kis mennyiségben és rendszeresen ajánlott beilleszteni az étkezésekbe. Problémát csak az okozhat, ha valaki allergiás ezekre az élelmiszerekre, ezért ezt érdemes előtte tesztelni.

Lenmag: véd a rákkal szemben

Szintén hasznos fogyasztani az olyan nőknek, akik a me­nopauza határán vagy már a változókorban vannak. Összetevői ugyanis hasonlóak a hormonokhoz, amelyek meggátolják a mellrák kialakulását. Ugyanakkor linolsavat és lig­nint is tartalmaz, amely a férfiaknak nyújt védelmet a prosztatarákkal szemben. Egyszóval a lenmag természetes ellenszere a rákos sejtek kialakulásának.









Gránátalma: az örök fiatalság titka

Aphrodité fája, a gránátalmafa az örök ifjúság szimbóluma, fon­tos fitoösztrogén-termelő. Az arab világban már régóta fogyasztják magvait, hogy minél tovább megőrizzék ifjúságukat. A magokban található ösztrogén pontosan meg­egyezik a női ivarmirigyek által termelt hormonnal. Ez a mélybordó gyümölcs közel hatszáz magot rejt magában. Rá­adá­sul ezek a magok nemcsak ízletesek, hanem nagyon sok más előnyös tulajdonságuk is van. A kínai és az ajurvédikus gyógyászatban már évezredek óta használják, sőt laboratóri­umi kutatások és a klinikai vizs­gá­­latok is igazolták számos po­z­itív hatását. Jó hatással van a szív- és érrendszerre, ma­­gas C- és K-vitamin-forrás, és nagyon erős antioxidáns. Ugyanakkor hatékonynak bi­zo­nyult a prosztatarákkal, prosz­tata-meg­na­gyobbo­dás­sal, cukorbetegséggel, oxidatív stresszel, koszorúér-betegsé­gek­kel és vesebetegségekkel szemben. Rendszeres fogyasztása enyhíti a változókori tüneteket, jó a libidócsökkenés, a hőhullámok, a hüvelyszáraz­ság megelőzésére, meg­szüntetésére.