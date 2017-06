Magához nyúl, ha megtudja, mennyit változott a pornó tíz év alatt! - 18+

1. Kezdjük azzal, hogy milyen témájú filmeket töltöttek fel az oldalra leginkább az elmúlt 10 évben. Íme a tízes toplista a videók számával:

1. amatőr – 2 264 755

2. meleg – 1 863 053

3. szopás – 1 388 253

4. kemény szex (hardcore) – 967 091

5. tini (18 felett) – 887 488

6. maszturbálás – 806 341

7. cicababa – 773 931

8. nagy cicik – 738 822

9. fétis – 737 650

10. anál – 663 769

Tíz év alatt több mint 10 millió film került fel. Az amatőr egyébként a Pornhub első éveiben volt hallatlan népszerű. 2007-től 2010-ig négy éven át a legnézettebb kategória volt. 2011-ben a tini vette át a helyét, aztán jött három év MILF-uralom (2012-14) , 2015-16-ban pedig – és eddig idén is – a leszbi a leggyakrabban látogatott kategória.







Az 1970-es születésű Francesca Le 1994-ben felhagyott a pornózással, majd 2000-ben visszatért, azóta a MILF-kategóriában utazik © Glenn Francis, www.PacificProDigital.com

2. Tíz évvel ezelőtt, 2007-ben 134 órányi videó került fel a megosztóra. Öt esztendővel később, 2012-ben ez már 120 ezer volt – ez annyi, mint 36 ezerszer megnézni a Titanicot . Tavaly, 2016-ban pedig 476 ezer órányi élvezetes anyagot töltöttek fel a Pornhubra, ami most összességében 1,5 millió órányi videót tárol.

3. 2007-ben egy átlagfelhasználó 13 perc 46 másodpercet töltött el egyhuzamban a pornómegosztón, és ezalatt 14-15 oldalt töltött be a gépén. Most, 10 évvel később kerek négy perccel kevesebbet időzik el az átlaglátogató (9:46), és csak 9-10 aloldalt nyit meg. Rosszindulatúan lehetne magyarázni ezt azzal, hogy hamarabb végez magával a tisztelt néző , de a Pornhub ezt a szélessávú internet fejlődésére vezeti vissza. Magyarán: gyorsabban töltődnek be a videók, kevesebbet kell várni erre az oldalon.

4. A start évében a pornóvideók 100 százalékát asztali gépen nézték meg az emberek. Az oldal mobilváltozata 2008-ban indult, de abban az esztendőben is csak a tartalom 1 százalékát tekintették meg okostelefonon vagy tableten. Ma a 75 százalékát.

5. Napi egymillió látogatója volt a Pornhubnak 2007-ben, ma 75 millió.

