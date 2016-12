Kínai horoszkóp: 2017 a Kakas éve, 1. rész

Hónapok és napok helyett a születési évre koncentrál a kínai horoszkóp, ám akárcsak a zodiákusok esetén, itt is 12 jegy található. Lássuk, kinek mit ígér az eljövendő esztendő a yourchineseastrology.com előrejelzése szerint!

Patkány

Pénzügyileg nem lesz kiemelkedő a következő esztendő, de ha tudatosan kerüli a kockázatos helyzeteket, nem kerül bajba. A Patkányok szükség esetén elég óvatosak, képesek élére állítani a forintot, 2017-ben pedig nem árt csökkenteni a kiadásokat. Célszerű nemet mondani kölcsönkérésekre is, így a következő év végére szép biztonsági tartalékot tud felhalmozni. Karrier tekintetében a nők előléptetésre számíthatnak, különösen a női divat és a kozmetika világában. Szerelem terén viszont a hím Patkányok örülhetnek. A szinglik érzelmi téren egy idősebb, befolyásosabb hölgy személyében számíthatnak kedvező fordulatra. Egészségügyi téren nem jók a kilátások, a kemény munka fizikailag és lelkileg is kikészítheti, sokat betegeskedhet. Sőt ha az állása miatt sokat utazik, legyen körültekintő, mert balesetet is szenvedhet.

Bivaly

Anyagilag kifejezetten sikeres év elé néz, s a karrierje is felfelé ível. A főnökei elismerik a képességeit, egyre hatékonyabban dolgozik, képes tökéletesen összpontosítani a feladatokra. Ritka jó lehetőség kínálkozik egy új vállalkozás beindítására is, érdemes megragadni! A rosszakaróira viszont, akik azzal hitegetik, hogy laza munkával is sikeres lehet, véletlenül se hallgasson! Inkább keressen ösztönző kollégákat, akikkel még sikeresebb lehet! Szerelem terén tökéletes esztendő közeleg házassággal és gyermekáldással, azokra pedig, akiknél mindez már korábban megtörtént, érzelmileg stabil év köszönt. Túlhajszolhatja magát, ezért figyeljen az intő jelekre, amelyek megjelenésekor ajánlott lassítania: aludja ki magát, legyen vagy utazzon többet a családjával és a barátaival! Könnyen eleshet, ezért figyeljen a lába elé!









Tigris

Felejtse el az eddigi pénzügyi rutint, és ne alapozzon Fortuna kegyeire, hogy majd a szerencse továbbra is ön mellé áll! Rossz befektetések és nem várt sikertelenségek árnyékolhatják be, úgyhogy inkább megfontoltan, semmint spontán, a pénzköltés örömére vásároljon! A munka terén sem árt az óvatosság! Szakmai kihívások keresése helyett inkább alapos munkát végezzen, így a várható nehézségek nem érik majd meglepetésként, elhivatottsága pedig megmenti azoktól. A munkahelyi kihívásokat jól kiegyenlítik ezzel szemben a magánéleti örömök: házasság, sőt gyermekáldás, illetve boldogság várja 2017-ben. Sajnos kiújulhat egy régi nyavalya, ha pedig valamilyen sportot űz, ne felejtsenek el bemelegíteni és odafigyelni a mozgására, mert a kényelmessége ősszel rándulással büntethet.

Nyúl

Szerencsét és nehézségeket egyaránt tartogat ez az év, ezért nem árt óvatosnak len­nie. De a vegyes időszak ellenére ez egy fon­tos időszak lesz a Nyulak életében. Karri­er­jében ne nagyon számítson előrelépésre, vi­szont ez az időszak alkalmas lesz arra, hogy megalapozza a későbbi sikeres jövőjét. Ko­rábbi tapasztalatait és meglévő szakértel­mét viszont nagyszerűen tudja majd haszno­sítani. Ha van lehetősége, képezze tovább ma­gát ebben az évben, mert ez még jól jöhet. Nemcsak a munkájában, de az otthonával kapcsolatosan is rengeteg teendője lehet, ami miatt a kiadásai is megnőhetnek. A párkapcsolatában is adódhatnak krízisek. Bátran kérje barátai segítségét, mert rájuk mindig számíthat. Az év utolsó hónapjaiban viszont végre fellélegezhet egy kicsit, mert beköszönt egy kedvezőbb időszak. Akár nagyobb haszonra is szert tehet, és lehet, hogy még egy nagyobb utazás is belefér!