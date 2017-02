Hiányzik az orgazmus? Érintésre vágyik? Hívja a jónimasszőrt!

A jóni szanszkrit nyelven a női nemi szervet jelenti, és ezt a szót szent helynek vagy szent templomnak is lehet fordítani. Egy olyan helyet, melyet ehhez méltó szeretettel és tisztelettel kell kezelni.

A jónimasszázs a manuális terápia egy nagyon intim formája. Sokak számára az első alkalom a személyes korlátok ledöntését jelenti, éppen ezért nagyon fontos, hogy mindez biztonságos környezetben és a terapeuta iránti teljes bizalom légkörében történjen.

Fokozza az érzelmeket

Tantrikus, érzéki masszázs az érzékeket felébresztő, beindító meleg olajos kezelésről van szó, amihez sokszor színes kendőket, simogató textíliákat, tollakat, finom illatokat, halk zenét is bevetnek, a lágy, lassú, finom érintéseket kísérve. Az egész testet érinti, olyan testrészeket is beleértve, amelyeket a megszokott gyógymasszázsok nem érintenek: has, mellek, nemi szervek.









A cél a szexuális energia felébresztése, ami ha folyamatosan áramlik bennünk, akkor nemcsak

a párkapcsolatunk lesz harmonikusabb, de az egész életünk is teljesebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb. Ez a tantrikus masszázs oldja a testi, lelki feszültségeket, energiával tölt fel, felfokozza az érzelmeket.

Szépít, boldogít

A masszázs során fontos, hogy a masszőr kellemes körülményeket, biztonságos, intim légkört biztosítson, és ami legfontosabb, diszkréciót – ez segít a teljes ellazulásban. Előtte és utána is le tudunk tusolni. A masszázst a földre helyezett szivacson vagy masszázs­ágyon végzik, folyamatosan melegen tartott olajjal. Általában Illatmentes, százszázalékosan tiszta, természetes, minőségi, hidegen sajtolt növényi olajokat használnak, ami még puhává is varázsolja a bőrt, nagyszerű ránctalanító és bőrápoló, beszívódik, a felesleg könnyen lemosható.

Inkább simogatás

Azok, akik már kipróbálták, azt mondják, ez nem is egy masszázs, inkább simogatás, tömény, több mint egy órán át tartó simogatás, amely hullámokban hol teljesen relaxál, hol – fokozatosan felépítve – kicsit vagy jobban az érzékiséget csalogatja elő. Közben vagy a végén nem ritka, hogy a páciens orgazmust is átél. Nem feltétlenül a vágy felébresztése és kielégítése a cél, hanem a test felfedezése és a különböző érintések megélése. Tehát nem bujálkodásról van szó, de olyanoknak is ajánlott, akik nem élnek párkapcsolatban, és hiányzik számukra az érintés.

Segít megszeretni a testünket

Ami miatt különleges ez a fajta masszázs, az az, hogy segít tisztelni, elfogadni, megszeretni a testünket, szerető, gyengéd, érzéki érintés iránti vágyunkat. A masszázs a szeretetről, az elfogadásról, a saját magunk megismeréséről szól.